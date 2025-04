L’Université Aube Nouvelle au cœur de la célébration de la langue chinoise au Burkina Faso

publicite

Ce vendredi 18 avril 2025, l’Université Aube Nouvelle de Ouagadougou célèbre la Journée internationale de la langue chinoise au rythme de sa culture. Cet événement, fruit d’une collaboration avec l’Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso et l’Institut Confucius, met en lumière l’importance grandissante des échanges culturels et linguistiques entre les deux nations.

La suite après cette publicité

L’Université Aube Nouvelle vibre aux couleurs de la Chine pour célébrer la richesse de sa langue et de sa culture lors de la Journée internationale dédiée. Cette deuxième commémoration pour le Burkina Faso a été marquée par la présence de Gao Erqian, attaché de l’ambassade de la République Populaire de Chine, chargé de la coopération culturelle et éducative.

Pour le docteur Jean-Pierre Ilboudo, directeur de l’Institut des métiers de la communication, du journalisme, de l’audiovisuel et du cinéma, représentant le directeur de l’UFR Langues, Lettres, Sciences sociales et scientifiques de l’université Aube Nouvelle, cette initiative est plus qu’une simple célébration linguistique.

« Je crois que c’est une initiative très heureuse et utile en ce que, au-delà de la langue, c’est la culture que nous allons célébrer. Vous savez que la culture est le moteur du développement, et pour cela, je pense que c’est une très bonne chose », a-t-il indiqué.

Car, dit-il, « L’Université Aube-Nouvelle, que je représente ici, est heureuse d’être parmi ceux qui vont mettre en œuvre l’apprentissage de la langue chinoise avec l’Institut Confucius. D’ailleurs, les relations entre le Burkina et la Chine sont très anciennes ».

Gao Erqian, attaché de l’ambassade de la République Populaire de Chine, chargé de la coopération culturelle et éducative, a exprimé sa joie de participer à cette deuxième édition de la célébration au Burkina Faso.

Il a rappelé que cette journée, désignée par l’ONU en 2010, coïncide avec la période solaire de Guyu, symbolisant la pluie bénéfique pour les récoltes. L’ouverture de l’Institut Confucius en 2022 et des centres de langue à l’Université Aube Nouvelle en début d’année 2024 témoignent d’un intérêt croissant pour la langue et la culture chinoises.

L’intérêt des étudiants et des professeurs pour l’apprentissage du chinois est palpable, comme l’a souligné le docteur Ilboudo. « Quand vous apprenez une langue, ce n’est pas seulement la langue, c’est la culture du pays que vous apprenez. La Chine est l’une des plus grandes puissances mondiales. Donc je crois que c’est bien que nous apprenions cette langue pour pouvoir aussi être au top par rapport à l’évolution et aux perspectives d’avenir de ce monde », perçoit-il.

Gao Erqian a renchéri en mettant en avant le rôle de la langue dans la promotion de la compréhension mutuelle. « Comme Son Excellence M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, l’a dit, apprendre la langue de l’autre, découvrir son histoire et sa culture favorise la compréhension mutuelle entre nos deux peuples et cela va faciliter la construction d’une communauté d’avenir partagé », a-t-il cité.

L’étudiante Kafando Cécile témoigne de son intérêt pour le mandarin, une « langue d’opportunités » ouvrant des portes culturelles et internationales. En neuf mois, elle a vécu une expérience enrichissante, soulignant l’attrait croissant des étudiants burkinabè pour la langue et la culture chinoises, perçues comme des atouts majeurs.

Le programme de la journée offre aux participants un aperçu riche et varié de la culture chinoise à travers des expositions mettant en lumière des éléments emblématiques tels que la calligraphie et le costume traditionnel Hanfu etc.

Akim KY

Djamila WOMBO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite