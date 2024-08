Examens scolaires 2024 : Les meilleurs élèves reçus par la Directrice Générale de Orange Burkina Faso

publicite

Orange Burkina Faso a organisé le mercredi 7 août 2024 à Ouagadougou, une cérémonie de remise de lots aux lauréats des examens du BEPC et du Baccalauréat 2024. Il s’agit de 6 élèves qui se sont illustrés en matière d’excellence scolaire durant les examens de 2024.

Ils étaient au nombre de six, ces élèves qui ont vu leurs efforts récompensés par l’entreprise de télécommunication Orange Burkina Faso. Depuis 2023 Orange Burkina Faso a mis en place un programme de célébration des talents dénommé O’arrosage.

Ce programme permet de célébrer les élèves qui auraient obtenu les meilleures notes aux différents examens notamment au BEPC et au Baccalauréat. Cette année, en plus de la célébration, Orange Burkina Faso a apporté une innovation à son programme O’arrosage.

« Cette année nous avons voulu faire différemment plutôt que d’être sur la célébration et la récompense uniquement sur un site. Nous avons voulu quand même que les meilleurs de chaque examen puisse rencontrer la Directrice Générale.

Cela pourrait créer des ambitions pour ces jeunes pour qu’ils puissent prendre demain la relève des entreprises au Burkina Faso », a expliqué Assimi Diero, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso.

Les lauréats ont reçus chacun une attestation et un kit scolaire, ce qui représente pour eux une fierté. « Je suis très content et fier de mon travail et en même temps c’est un challenge que Orange me lance, celui de mieux faire. Après le BEPC j’aimerais faire la série C pour être neurologue. » a laissé entendre Fousséni Paré, 2e national au BEPC.

Aussi, pour Bénewendé Latifatou Bougma , 2e au BAC C avec 17,88 de moyenne , c’est un honneur d’être reçu par la Directrice Générale de Orange Burkina Faso. « Ça montre vraiment qu’on est préoccupé par notre travail. Ils reconnaissent le travail qu’on a abattu durant toute l’année, parce que ce n’est pas du tout facile. », a affirmé la lauréate.

En plus de l’attestation et du kit scolaire, le premier national en particulier est reparti avec un ordinateur portable. Il s’agit de Tarnagda Abdoul Fatao, avec une moyenne de 19,31. La Directrice Générale de Orange Burkina Faso, Nafy Silue Coulibaly a félicité les 6 lauréats pour leurs résultats remarquables aux examens du BEPC et du BAC 2024.

« Avoir les résultats que vous avez eu c’est très impressionnant. Donc je vous félicite. Nous sommes très fières de participer à votre réussite. Vous êtes au début de l’histoire, c’est encore long, de vrais années vous attendent et Orange est prêt à vous accompagner. »,a-t-elle affirmé.

La Directrice Générale n’a par ailleurs pas manqué de féliciter les parents des lauréats, car pour elle, derrière des étudiants ou des élèves brillants, il y a toujours le soutien de la famille.

Saibata GUIRO (Stagiaire) et Flora KARAMBIRI

Burkina 24

