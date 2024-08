Région du Centre : Le projet ECOTEC officiellement lancé pour contribuer au renforcement des micros, petites et moyennes entreprises

publicite

Abdoulaye Bassinga, Gouverneur de la région du Centre, a officiellement ouvert un atelier d’information et de sensibilisation rentrant dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d’appui à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique (ECOTEC). C’était ce lundi 12 août 2024 à Ouagadougou.

Jean Tiendrébéogo, représentant du Président de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre, a fait savoir que la mise en œuvre du projet d’appui à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique (ECOTEC) s’inscrit dans l’élan de la relance de la vie économique et financière du Burkina Faso.

Saluant les efforts du gouvernement burkinabè et de la Banque mondiale pour l’avènement du projet, M. Tiendrébéogo a également indiqué qu’il va contribuer au renforcement des capacités et compétences des Micros, petites et moyennes entreprises (MPME) du Burkina Faso. « Le projet va leur permettre de renforcer leurs capacités financières par l’octroi de subventions et la facilitation de financement de leurs activités », a-t-il dit en sus.

Selon Ismaël Sawadogo, Directeur marketing et d’appui conseils à la maison de l’entreprise, l’objectif de développement du projet ECOTEC est d’accroitre l’accès des MPME au financement, à la technologie et à une main d’œuvre mieux formée. « Prévu pour une durée de 6 ans, le projet a une ouverture nationale et s’articule autour de 4 composantes », a-t-il aussi informé.

La sous composante 1.2 du projet, a-t-il en outre expliqué, a pour objectif la mise en œuvre de deux activités essentielles à savoir le programme entreprendre ou du renforcement des capacités des entreprises et le fond de partenariat pour l’adoption des technologies à la transformation verte.

Résultats probables du projet

Le présent atelier, à en croire Ismaël Sawadogo, constitue le cadre idéal pour présenter de manière détaillée les deux instruments, leurs modalités de mise en œuvre et surtout, les conditions d’accès et le calendrier des appels à candidature.

Pour Abdoulaye Bassinga, Gouverneur de la région du Centre, il s’agit d’une opportunité que nous devons saisir pour contribuer à sortir nos populations de la pauvreté. Le projet ECOTEC, a laissé entendre M. Bassinga, devrait permettre d’aboutir aux résultats ci-après.

« 1550 entrepreneurs et entreprises participent au programme Entreprendre ; 750 entrepreneurs et entreprises bénéficient du fonds de partenariat ; 9 500 000 000 de cofinancement privé sont mobilisés par le fonds de partenariat ; 800 entreprises reçoivent un nouveau prêt d’une institution financière partenaire ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Faouzia SANOU (Stagiaire)

Burkina 24

