Burkina Faso : Lancement d’un projet de plus de 105 milliards pour développer le secteur privé

La cérémonie de lancement officiel du Projet d’appui à l’entrepreneuriat, au développement des compétences et à l’adoption technologique (ECOTEC) a eu lieu le 15 mars 2024 à Ouagadougou. C’est le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (MICAPME), à travers la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), qui a organisé cette cérémonie de lancement sous le haut patronage du Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, Chef du Gouvernement.

“Il s’agit d’un projet (l’ECOTEC) d’un budget global d’environ 105 milliards de francs CFA, dont plus de 90 milliards de F CFA financés par le groupe de la Banque Mondiale. Un projet très important pour le gouvernement du Burkina Faso”, a d’emblée clamé Serge Poda, ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes Entreprises au Burkina Faso.

Cela parce que le projet cadre très bien avec la nouvelle vision du chef de la Transition, le Capitaine Ibrahim Traoré selon le ministre Serge Poda. « C’est un projet qui se fixe pour objectif de travailler à faciliter réellement l’accès au financement des moyennes, petites et micro-entreprise, qui vise également à travailler pour créer les conditions d’un environnement propice au développement de ces petites, micro et moyennes entreprises de notre pays, un projet qui vise également à encourager ces entreprises à adopter les nouvelles technologies notamment la technologie verte dans leur processus de production.

Et le projet a une composante très importante qui vise à développer une main-d’œuvre compétente, à assurer une formation professionnelle qui permette à cette main-d’œuvre d’être entrepreneuriale, d’être productive et de répondre aux besoins des micro, petites et moyennes entreprises” a énuméré le ministre en charge du commerce et de l’industrie. Ainsi, c’est au nom de toutes ces prérogatives que celui-ci a relevé le caractère “très important” de ce projet vis-à-vis du gouvernement.

À n’en point douter, “il s’agit d’un projet novateur, un projet pour lequel les plus hautes autorités de notre pays ont donné des instructions que nous ne ménageons aucun effort afin qu’il puisse travailler à atteindre les objectifs pour qu’au bilan de ce projet les résultats puissent être réellement tangible”, a assuré Serge Poda.

À en croire le représentant de la Banque Mondiale au Burkina Faso,Hamoud Abdel Wedoud Kamil, le projet va « s’exécuter sur une période de six ans avec une couverture nationale. Il vient renforcer le portefeuille de 19 projets nationaux actifs sur financement de la Banque mondiale avec une enveloppe financière de 2,7 milliards de dollars couvrant ainsi plusieurs secteurs d’activités ».

Le gouvernement par la voix du Premier ministre a apprécié positivement les efforts de la Banque mondiale. Il a pour terminer prévenu qu’aucune “dérive, aucune dilapidation des ressources (à travers la mise en œuvre de ce projet, NDLR) ne sera tolérée.”

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

