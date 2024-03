Burkina Faso : « Bientôt l’éducation sociale et financière sera enseignée dans les établissements post primaire et secondaire » (Rayaissé Zougouri)

Dans le cadre du projet Promotion de l’accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité (PROMESSE-FP), il s’est tenu le 4e atelier du processus d’intégration du programme d’éducation sociale et financière dans les curricula au Burkina Faso. C’était le vendredi 15 mars 2024 à Ziniaré.

L’opérationnalisation des activités du projet Promotion de l’accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité (PROMESSE-FP) implique l’intégration des modules en éducation sociale et financière dans les curricula des enseignements post primaire et secondaire au Burkina Faso.

Rayaissé Zougouri/Hadé, chargée de projet PROMESSE-FP, a expliqué que le processus a débuté en 2018 et continue.

« On a pu avoir l’accord des premiers responsables de l’éducation. On a fini avec les thématiques. C’est vrai que le processus n’est pas terminé, mais quand on voit ce qui ce passe, nous sommes sur la bonne voie. Il était question de revisiter les thématiques que nous avons avec leur contenu avant de passer à l’implémentation. Bientôt l’éducation sociale et financière sera enseignée dans les établissements post primaire et secondaire au grand bonheur des élèves du Burkina Faso », a-t-elle précisé.

Lamouni Soro, inspecteur général de l’enseignement secondaire et participant, a fait comprendre que l’introduction de l’éducation sociale et financière vise un changement de comportement pour avoir des citoyens responsables qui puisse construire la société.

A l’écouter, dans les documents il y avait des insuffisances et cette rencontre on a réuni des spécialistes en finances, en économies, de différents domaines qui ont apporté leur touche particulières au document de base.

« Le document a été amendé dans la forme et dans le fond. Ce que nous avons obtenu, je puisse vous assurer que c’est un document de très bonne qualité qui peut vraiment aider les enseignants à l’élaboration des cours en éducation sociale et financière», a-t-il lancé.

Elise Ouédraogo, représentante la primature, a salué l’initiative de l’intégration de l’éducation sociale et financière dans les circula.

« Si vous voyez la plupart des pays et surtout en Afrique sont toujours en voie de développement, c’est parce qu’on n’a pas inculqué cette éducation à la population. Ce sont des éléments de base qui permet de devenir un bon citoyen et de participe à l’essor économique du pays », a-t-elle souligné.

