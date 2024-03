Burkina Faso : Vers l’intégration du programme d’éducation sociale et financière dans les centres de formation

publicite

Dans le cadre du projet Promotion de l’accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité (PROMESSE-FP), une soixantaine de participants issus des centres de formations ont été outillés sur l’approche Aflatoun. C’était du 4 au 6 mars 2024 à Loumbila.

L’opérationnalisation des activités du projet Promotion de l’accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité (PROMESSE-FP) implique la formation de l’approche Aflatoun.

Rayaissé Zougouri/Hadé, chargée de projet de PROMESSE, a expliqué que l’objectif était d’outiller les filles à s’épanouir et à s’auto prendre en charge. « Cette formation est la 4e du genre depuis le début du projet qui vise à former 180 formateurs à mettre à la disposition des centres pour la mise en œuvres des activités du projet », a-t-elle souligné.

Michel Kaboré, formateur à Aflatoun au sein du CCEB, a relevé que les contenus sont en lien avec l’éducation sociale et financière. « L’objectif c’est de montrer aux différents formateurs des centres comment préparer les apprenants afin qu’ils s’épanouissent aussi bien socialement que financièrement. Nous mettons en avant les éléments constitutifs de l’éducation sociale et financière. Nous insistons sur des points qui vont avec l’entreprise, l’importance et les règles d’or de l’épargne et comment élaborer un budget familial », a-t-il précisé.

A l’écouter, cette approche a visé à cultiver deux éléments fondamentaux c’est-à-dire l’assurance et l’autonomie financière pour un bon épanouissement.

Fatimata Nabassaga, participante, s’est dite satisfaite de cette formation. « Cette formation va nous permettre d’avoir un changement de comportement sur la compréhension et l’exploration personnelle. Ce changement de comportement nous permet de nous connaitre (la connaissance de soi) et d’être utile dans la société. Egalement, sur le côté financier, on peut planifier un budget, mettre des moyens en place pour atteindre les objectifs fixés. Cette formation va nous permettre de retransmettre dans les centres de formation et dans l’entourage. Ça nous encourage d’être entreprenante et être indépendante sur le plan financier, c’est très important », a-t-elle déclaré.

Egalement, Patrick Bationo, participant, a fait comprendre que durant les trois jours il a acquis des connaissances. « On a vu nos compétences renforcées par rapport à cette approche. A notre tour, nous allons implémenter cette approche au niveau des écoles et des centres de formation non formelle afin de contribuer à résoudre les problèmes des jeunes et de contribuer à leur épanouissement », a-t-il indiqué.

