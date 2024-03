Région de l’Est : Un crash d’avion fait 5 morts

publicite

Le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière déplore l’accident d’un aéronef de la compagnie aérienne privée Lead’Air ce mercredi 06 mars 2024 aux environs de 12H45 mn.

Le crash de l’aéronef de type PA32 est intervenu au décollage de l’aérodrome de Diapaga, alors qu’il effectuait un vol Diapaga-Fada N’Gourma avec sept (07) personnes à bord y compris les membres de l’équipage.

Cinq (05) personnes ont malheureusement perdu la vie et deux (02) autres sont blessées, selon un bilan provisoire. Les survivants ont été évacués au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Diapaga pour leur prise en charge.

Le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière exprime au nom du Gouvernement, toute sa compassion et ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Il souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Le Ministre informe par ailleurs que des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de ce tragique accident et qu’une cellule de crise a été mise en place pour la circonstance.

Contact Cellule de crise : 50 23 34 34.

