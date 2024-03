Culture : Une convention signée entre le Burkina Faso et les Agences du Système des Nations Unies

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme et les Agences du Système des Nations Unies ont procédé à une signature de convention, le jeudi 14 mars 2024.

La suite après cette publicité

« Cet accord de partenariat que nous paraphons ce matin pour un montant global de deux cent soixante-treize millions (273 000 000) de FCFA, est l’expression de notre volonté commune de promouvoir les expressions culturelles, au service de la paix, du dialogue interculturel et de la cohésion sociale.

Cet accord matérialise également notre engagement ferme à défendre les droits culturels, les droits humains, et l’accès à l’information, pour ne citer que ceux-là », a d’entrée expliqué le ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo. À l’en croire, cet accord permettra en outre, d’instaurer un dialogue permanent aux deux institutions et je n’ai aucun doute d’aboutir à des résultats probants, à la hauteur des ambitions communes.

De l’autre camps, Alain Akpadji, coordonnateur résident du système des nations unies et coordonnateur humanitaire par intérim a noté que ce partenariat, d’un montant global de 273 millions de francs CFA, va permettre, entre autres, de contribuer à : « la mise en œuvre de la Stratégie de communication du Gouvernement en temps de crise ; de développer la chaîne de valeur de l’entrepreneuriat communautaire des femmes et à Renforcer les capacités infrastructurelles et techniques de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) ; de coproduire et à octroyer des prix lors des Galians et le FESPACO et ; de renforcer la capacité des structures médiatiques du ministère ».

Pour terminer, Jean Emmanuel Ouédraogo a réitéré son engagement ferme à veiller à une réalisation optimale des résultats attendus de la mise en œuvre de cette convention.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite