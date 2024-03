Absence de grandes figures sur la liste des fenêtres FIFA des Etalons :« Je n’ai écarté personne » (Brama Traoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons du Burkina Faso seront face à la Libye le 22 mars et face au Niger le 26 mars 2024. Le sélectionneur national, Brama Traoré, a donné la liste des 25 joueurs convoqués pour ces deux rencontres de la fenêtre FIFA. On note l’absence de 11 joueurs dont Hervé Koffi, Issoufou Dayo, le capitaine Bertrand Traoré.

La suite après cette publicité

Le 22 mars 2024, pour la première apparition du nouveau sélectionneur, Brama Traoré, 25 Étalons seront à ses côtés. Parmi les joueurs, 3 grandes figures dont Hervé Koffi, Issoufou Dayo, le capitaine Bertrand Traoré n’y seront pas. C’est d’ailleurs une liste de 11 absents de la dernière liste qui a été livrée par le « chercheur ».

« Il n’y a pas un seul joueur que j’ai oublié. Je viens d’arriver et je sais que concernant Bertrand Traoré, il vient d’arriver et c’est un de nos meilleurs joueurs mais je pense qu’il faut lui laisser le temps de jeu dans son club et je pense que ces deux matchs ne sont que des matchs amicaux. Je pense qu’il faut amener d’autres pour renforcer le potentiel de notre équipe. Si non, je n’ai écarté personne », a déclaré le coach à ce propos.

Concernant Hervé Koffi, Brama Traoré a fait savoir que c’est juste un choix qui devait permettre de trouver qui pourrait remplacer Koffi au moment opportun. « Il ne faut pas être là à dire Koffi, Koffi. Et si koffi n’est pas là. Quand koffi il sera indisponible, qu’est-ce qu’on va faire ? Je pense que c’est le moment de mettre les enfants en confiance », a-t-il clarifié.

Cette liste arrive à un moment où Lassina Traoré renaît de ses cendres. La preuve est la régularité dont il fait montre dans son club. La dernière en date est le vendredi 16 mars avec son doublé en match amical. Quoi de plus normal qu’il soit sur cette liste de 25 joueurs.

Deux Etalons issus du championnat national sont dans cette nouvelle liste. Quoi de plus normal de s’inquiéter lorsqu’on connais le championnat fermé e depuis un bout de temps, surtout concernant leurs temps de jeu. Pour Brama. « C’est en ce moment qu’il faut aller chercher les qualités car ce n’est pas en coupe du monde qu’on ira tester des joueurs ».

Au delà de cette liste le sélectionneur national a dévoilé également les personnes qui travaillons à ses côtés (Staff technique).

Voici la composition du Staff technique de Brama Traoré

Issa Balboné /premier adjoint

Pierre Bazié /deuxième adjoint

Mohamed kabore/ entraîneur des gardiens

Wilfrid Dah/ préparateur physique

Ces deux rencontres pendant cette pause FIFA des Etalons se jouent à Marrakech.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite