Ouaga Restaurant Week : 21 restaurants primés à la 2e édition

Célébrer tous les acteurs du secteur gastronomique, c’est l’idée dernière le concept « Ouaga restaurant week ». Ouverte il y a une semaine, cette 2e édition a connu son épilogue, le mercredi 13 mars 2024, par des remises de prix.

C’est pour mettre en valeur le secteur de l’art gastronomique qu’a été pensé et initié le concept « Ouaga restaurant week ».

« Ouaga restaurant week, c’est la semaine des restaurants que nous avons initiée il y a deux ans, dans le but de dynamiser l’industrie de la restauration, de mettre en valeur la scène des restaurants ouagalais, et d’apporter un peu d’amusement et de visibilité à tous les restaurants de la ville », a expliqué Estelle Ouédraogo HAPPI, co fondatrice de la Ouaga Restaurant week.

Après un succès qu’a connu la première édition, les promotrices de l’événement ont une fois de plus mis les bouchées doubles pour la deuxième édition. Tenue le mercredi 13 mars 2024, cette 2e édition a tenu toutes ses promesses, 21 restaurants de la ville de Ouagadougou ont été primés.

Parmi les lauréats, le restaurant Petit Paris s’est distingué en raflant trois prix, le prix spécial Telecel, le prix du meilleur Burger, le prix de la meilleure cuisine du monde. C’est une grande joie pour les responsables de ce restaurant de voir leur travail apprécié par plus d’un.

« C’est avec une immense fierté et gratitude que nous acceptons et recevons ces trois prix. C’est une fierté et nous disons merci à tous ceux qui ont pris la peine de voter Petit Paris également merci à toute l’équipe d’organisation », s’est réjouie Julie Nonguierma, responsable commercial des restaurants P’tit Paris.

Plus qu’un événement festif, ce concept est également une œuvre sociale. Des fonds ont été collectés et seront alloués pour soutenir l’effort de paix au Burkina Faso.

Palmarès de la 2e édition de Ouaga Restaurant Week

Meilleure décoration intérieure : Tropicalia

Meilleur rapport qualité prix : La gourmandise

Meilleur service : Bistrot Lyonnais

Meilleure pizza : maison Kayser

Meilleur Burger : P’tit Paris

Meilleure valorisation des mets locaux / restau africain : Yennenga Food

Meilleure carte des vins : Rosa dei Venti

Meilleur extérieur : les Vermeilles

Meilleur buffet : Tropicalia

Meilleur Petit déjeuner : café village

Meilleur restaurant français : Bistrot Lyonnais

Meilleurs cocktails : le Sunset

Meilleure ambiance/music live/DJ : Sunset

Meilleures grillades : Chez Simon

Meilleure cuisine du Monde : P’tit Paris

Meilleurs desserts : Maison Kayser

Concept le plus original : l’atelier by Diacfa

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

