1ère session extraordinaire 2024 du CASEM : Le ministère en charge des TIC note un taux de 40,92% au premier semestre

La première session extraordinaire du Conseil d’Administration du Secteur Ministériel (CASEM) du Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques (MTDPCE) a eu lieu ce lundi 12 août 2024 à Ouagadougou. C’était sous la présidence de sa première responsable Aminata Zerbo/Sabane.

A l’entame de son propos, Aminata Zerbo/Sabane, ministre en charge de la transition digitale a expliqué que cette première session a pour objectif d’apprécier la mise en œuvre des activités durant le premier semestre de l’année 2024, mais aussi, de faire des ajustements nécessaires tenant compte de l’évolution du contexte et des données actuelles pour une mise en œuvre réussie des activités d’ici la fin de l’année 2024.

Au fil de son discours, elle a révélé qu’en dépit des difficultés, son département a engrangé des acquis fort appréciables durant ce premier semestre, ce qui constitue une motivation et une réelle satisfaction.

« Au niveau du programme développement d’infrastructures de communication électronique, on peut citer, la poursuite de l’interconnexion de nouveaux bâtiments (18 bâtiments interconnectés), et surtout les actions d’audits pour une réhabilitation efficace de cette importante infrastructure.

La poursuite du chantier de rétablissement des services de communication électronique dans les zones à haut défi sécuritaire avec des avancées significatives. Le démarrage du chantier de construction d’un mini data center avec la sélection du prestataire et l’entame des négociations pour un second. L’actualisation du cadre juridique du secteur des communications électroniques qui enregistre des avancées significatives », a-t-elle cité.

« Au niveau du programme transformation et écosystème numérique nous pouvons noter la poursuite de la dynamique de dématérialisation des procédures, avec le lancement de plusieurs plateformes dans différents départements ministériels, l’élaboration de la feuille de route 2024 et la mobilisation des ressources tant humaines que matérielles pour une mise en œuvre diligente de cette feuille de route.

En ce qui concerne le programme appui au sous-secteur postal, nous pouvons retenir le démarrage du processus de mise en place des maisons citoyennes qui devront favoriser l’inclusion numérique et financière et qui se baseront sur le réseau postal. Pour le programme pilotage et soutien aux structures du ministère nous pouvons noter la création du projet d’accélération de la transformation digitale du Burkina Faso le pack digital, … », a continué Aminata Zerbo/Sabane.

Braïma Barro, directeur des études et des statistiques sectorielles au ministère en charge de la transition digitale, a indiqué que le taux de réalisation physique des activités se situe à 40,92% avec un montant de plus de 300 millions de crédit consommé.

Il a signalé qu’en termes de perspectives le but c’est de poursuivre avec les investissements dans le domaine des infrastructures de communication électroniques et poursuivre avec la dématérialisation des procédures, la relecture de certains textes juridiques qui encadrent le domaine des communications électroniques…

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

