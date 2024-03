CASEM : Le Ministère en charge de la Transition Digitale s’autoévalue

publicite

Le Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques a tenu la première session de son Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) au titre de l’année 2024. Cette rencontre a été présidée par son premier responsable Aminata Zerbo/Sabane. C’était à Ouagadougou le jeudi 28 mars 2024.

C’est une obligation institutionnelle, pour chaque ministère de créer ce cadre dénommé Conseil d’administration du Secteur ministériel. « Il est un devoir pour tout système organisationnel qui aspire à un fonctionnement optimal, de marquer périodiquement un arrêt pour faire un bilan avant d’amorcer de nouvelles actions », a fait savoir la ministre en charge de la transition digitale, Aminata Zerbo/Sabane.

Elle a rappelé que malgré le contexte difficile, son ministère a engrangé des acquis majeurs qui constituent des motifs de satisfaction. A cet effet, elle a cité quelques points saillants de leur action collective au cours de l’année 2023.

« La signature de trois contrats en cours d’exécution par les trois opérateurs de téléphonie mobile pour un montant de 3 105 000 000 de FCFA en vue du rétablissement des réseaux de communications électroniques dans les localités libérées ; l’interconnexion de 116 bâtiments administratifs ;le remplacement des équipements vétustes identifiés et la configuration de ceux du Cloud Résilient ;la formation de 37 formateurs dont 18 en cyber sécurité dans le cadre du programme SADA et 19 en cloud computing dans le cadre du programme SADA ;la mise à jour du socle interministériel des logiciels libres du Burkina l’interfaçage entre Core Banking System (CBS) et GIM UEMOA (Byteteh), l’opérationnalisation de la Banque postale. Le recrutement de 201 agents IT pour renforcer les capacités opérationnelles de l’administration… », a entre autres cité la ministre comme acquis.

Le ministère ne compte pas en rester là. Il compte en effet poursuivre ses actions sur d’autres chantiers encore afin de relever des défis qui restent importants.

« Nous allons continuer dans la dynamique d’accélération de la dématérialisation des procédures et services de l’administration publique pour les rendre plus accessibles aux populations et rendre l’administration plus efficiente dans son action. Il y a également des infrastructures qu’il nous faut absolument renforcer.

Il y a un grand chantier sur la réhabilitation du réseau national mais il y a également la mise en place de mini data centers pour pouvoir répondre aux besoins d’hébergement de toutes les plateformes et de toutes les données que nous avons. La mise en place de la signature électronique pour permettre d’avoir une digitalisation de bout en bout de nos procédures. Il y a également le lancement de la mise en vigueur du projet pack digital, le projet d’accélération de la transformation digitale », a-t-elle argumenté.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

