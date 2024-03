Culture : La 3ème édition du Festival Konkoun du Nayala bat son plein à Toma

publicite

La ville de Toma vit au rythme de la 3eme édition du Festival Konkoun du Nayala. Lutte traditionnelle, danse de masques, danse de flûtistes, danse féminine, sont entre autres les activités qui vont meubler cette édition.

La 3ème édition du Festival Konkoun du Nayala s’est ouverte dans la soirée du 28 mars 2024 à Toma dans le Nayala. Cette manifestation culturelle est un projet porté par des jeunes de la province qui entendent renforcer la résilience des populations face à l’hydre terroriste.

« La province est beaucoup impactée par la situation. Il fallait initier ces genres d’activités pour contribuer à l’épanouissement de la population qui a un certain moment était meurtrie par l’hydre terroriste. C’est une manière de renforcer encore la résilience des populations », a confié Amos Paré, membre du comité d’organisation.

Placée sous le thème « La culture, facteur de paix et de développement durable : quelles synergies d’actions entre fils et filles du Nayala pour sa valorisation ? », le festival Konkoun du Nayala prône le développement durable par l’union des fils et filles du Nayala.

Malgré le contexte difficile, penser, planifier et mettre en œuvre une telle activité d’envergure qu’est le « Festival Konkoun du Nayala » est un défi que cette jeunesse a su relever avec brio et professionnalisme, selon les mots de Adama Diallo, secrétaire générale de la province du Nayala, représentant le Haut-commissaire de la province, président de la cérémonie.

Tout le mérite revient aux organisateurs du Festival Konkoun qui ont décidé de ne pas être spectateurs du développement endogène mais acteurs du changement à travers la promotion des actions de vivre ensemble et de cohésion sociale.

« S’il est admis que la problématique du développement durable et de la cohésion sociale prenne en charge la question du développement socio-culturel, alors les actions de préservation, de sauvegarde et de promotion de la culture dans toute sa diversité s’imposent à nous.

C’est pour cette raison, que lorsque j’ai été approché par les organisateurs du présent évènement pour le patronage, j’ai estimé qu’il était de mon devoir en tant qu’ainé et autorité d’accompagner l’initiative de cette jeunesse consciente qui refuse de rester en marge du développement amorcé », a souligné Adama Diallo.

Les organisateurs ne comptent pas s’arrêter de si près. Réfléchir à comment pérenniser ce festival qui contribue beaucoup au développement socioculturel de la province, est la ligne de mire, selon Amos Paré et ses camarades.

Les couleurs de la troisième édition sont lancées, les festivaliers affluent vers le Centre de Lecture Publique et d’Animation Culturelle (CELPAC) de Toma pour vivre l’expression de la culture San dans toute sa diversité.

En rappel, la troisième édition du Festival Konkoun du Nayala, est placée sous le patronage de Rimtalba Jean Emmanuel, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, et sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Nayala.

Akim KY

Burkina 24

