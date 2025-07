Baporo : Des détenus cultivent l’abondance et leur avenir

Le mercredi 16 juillet 2025, la mission du Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB) a visité le centre agricole pénitentiaire de Baporo dans la province du Sanguié. Sur ce site, l’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) a investi dans l’installation de forages, de bassins de stockage d’eau et de systèmes d’irrigation par aspersion, pour dynamiser la production agricole.

Le centre agricole pénitentiaire de Baporo, pôle de production agricole exploité par des détenus a vu sa capacité renforcée, grâce à l’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A).

Lors de la récente campagne sèche, ce site a produit une cinquantaine de tonnes de cultures diverses, dont 15 tonnes de gombo, 20 tonnes de tomates, et 15 tonnes d’oignons, etc.

Ces récoltes contribueront à améliorer la ration alimentaire des détenus et génèrent des excédents commercialisés, selon les responsables du centre. Ce succès présenté à l’équipe du Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB) en mission de suivi est le fruit d’investissements de l’IP-P3A en forages, bassins, tracteurs et systèmes d’irrigation par aspersion et autres.

L’impact social de l’initiative est réel. Les détenus, majoritairement ceux condamnés et participant au programme de Travaux d’Intérêt Général (TIG), bénéficient d’une formation professionnelle pratique sur les 9 hectares déjà exploités.

M.S., un détenu sous TIG, a exprimé sa gratitude. «Nous apprenons beaucoup de choses ici. Cela nous sera profitable à la sortie, pour essayer de dupliquer pour notre propre compte », a-t-il exprimé.

Le Directeur du centre pénitentiaire agricole de Baporo, Kafando S. Roland, a précisé la triple mission de sa structure. «La particularité de ce centre, c’est la formation professionnelle des détenus, c’est de participer à la lutte contre l’insécurité alimentaire et préparer les détenus en vue de leur retour dans la société», a indiqué l’inspecteur GSP.

Il a également souligné une bonne collaboration avec les détenus, car dit-il, « ils savent pourquoi ils sont là. Ils sont venus pour apprendre surtout, et préparer les réinsertions ».

L’appui de l’IP-P3A a permis l’installation d’infrastructures dont deux aménagements complets, un tracteur, des forages équipés de pompes solaires, des bassins de stockage d’eau et des systèmes d’irrigation par aspersion. Ces équipements, couplés à l’expertise des techniciens, optimisent les rendements du centre.

Le BN-GPB a mené une mission de suivi le mercredi 16 juillet 2025 pour constater ces réalisations sur le terrain, mais aussi l’effectivité de la production. La mission continuera son périple vers Dédougou.

Akim KY

Burkina 24