Musique au Burkina Faso : Duden J, avec « Le noir en couleur », fait un appel à décomplexer la couleur au monde

L’artiste rappeur burkinabè Duden J, de son vrai nom Doris Niodgo, a rappelé sa présence sur la scène musicale, le 12 juillet 2025. Après un bref silence et l’annonce en 2021 du « retour du brave », il revient avec un nouveau titre, « Le noir en couleur », en featuring avec Alif Naaba, le Prince aux pieds nus. Contacté par Burkina 24, le mercredi 16 juillet 2025, l’artiste partage les détours de cette sortie tout en annonçant un futur projet humanitaire axé sur la cohésion sociale au pays.

Aussi nostalgique qu’elle puisse être, la couleur noire a «malheureusement », été associée à de tristes événements dans de nombreuses régions d’Afrique et d’autres pays du monde. Pourtant, en dehors de certaines connotations sociales, elle est, comme toute autre couleur, belle et dotée de sens particuliers. Selon Duden J, il est impératif de recadrer les mentalités.

C’est pourquoi, le 12 juillet 2025, jour de son anniversaire, le rappeur a choisi de célébrer cette occasion en offrant un single accompagné d’un clip vidéo à ses fans. L’objectif, selon Doris Niodgo, est non seulement de redonner une image juste à la couleur noire, mais aussi d’annoncer d’autres projets s’inscrivant dans la dynamique de la cohésion sociale au Burkina Faso.

« En sortant cette œuvre, le premier mot qui me vient à l’esprit, c’est le complexe. Aujourd’hui, je parle de l’Afrique et de la couleur noire en général. Lorsqu’on fait venir un professeur ou un médecin d’ailleurs, les gens leur font automatiquement confiance. Pourtant rien ne prouve qu’ils ont plus de connaissances. Nous avons voulu apporter notre part en appelant notre jeunesse à être moins complexée », explique l’artiste.

Au-delà de ce message, Duden J. souhaite montrer que toutes les couleurs ont leurs avantages et leurs défauts. L’essentiel, selon lui, est de trouver comment avancer sans oublier nos valeurs traditionnelles. Il rappelle que l’Afrique détient ces valeurs et qu’il suffit que les consciences collectives, surtout au sein de la jeunesse, s’en approprie.

« Tout cela part du proverbe africain qui dit que si tu ne sais pas d’où tu viens, tu ne sais pas où tu vas », souligne-t-il. « Aujourd’hui, même si la langue officielle chez nous n’est pas le français, c’était le cas pour notre génération. Tout ce qui est lié au noir, à la poésie, là-bas, est à 95 % négatif. Pourtant, de nombreux mots ont été créés par des Africains », insiste l’artiste.

Duden J renchéri en ces termes, « Je pense que pour pouvoir progresser dans ce monde, nous devons créer notre monde et mettre en valeur nos racines, pas seulement en poésie, mais dans la vie de tous les jours ». Il faire savoir par ailleurs que cette chanson n’est pas inspirée par un esprit de suprématie d’une couleur, mais par le principe de leur égalité.

Un projet pour le vivre-ensemble, selon l’artiste, en perspective.

Cette sortie annonce un projet plus vaste de promotion du vivre-ensemble de l’artiste. Par ailleurs, « Noir en couleur » est disponible sur plusieurs plateformes digitales, notamment sur YouTube.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24