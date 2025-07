Alain Traoré annonce la fin de sa carrière de footballeur

publicite

Le désormais ancien international burkinabè Alain Traoré a annoncé la fin de sa carrière de footballeur à travers une lettre ouverte le jeudi 17 juillet 2025. Après avoir fait un point de sa carrière, le grand frère de Bertrand Traoré, vice-champion d’Afrique 2013, a remercié le bon Dieu et tous ceux qui lui ont permis de réaliser cette carrière. Sa déclaration en intégralité.

« Chers amis, chers supporters, chers collègues,

Après environ vingt (20) années passionnantes sur les terrains de football [entre l’année 2005 où j’ai commencé en deuxième division du championnat Burkinabè de Football sous les couleurs de l’académie de football Planète Champion de Ouagadougou et cette année 2025 où j’ai compéti également dans le championnat de D2 ivoirienne sous les couleurs de FC Gagnoa de Cote d’Ivoire], je souhaite vous annoncer que je prends ma retraite sportive à partir de ce jeudi 17 juillet 2025.

Ce fut un véritable honneur de représenter l’AJ Auxerre, le Stade Brestois, le FC Lorient, l’AS Monaco de France, Al-Markhiya SC du Qatar, Kayserispor de Türkiye, la RS Berkane du Maroc, Arta Solar 7 de Djibouti et le FC Gagnoa de Cote d’ivoire. Ce fut également un immense honneur d’avoir pu marcher sur les traces de mon père (feu Isaïe TRAORE, international Burkinabè dans les années 80-90) et de jouer régulièrement pour les étalons du Burkina Faso toutes catégories confondues de 2005 à 2022.

Les multitudes anecdotes et batailles héroïques que j’ai vécues avec mes co-équipiers Etalons des diverses sélections nationales du BF, dans les airs et sur terre, dans des stades ou dans les rues d’Afrique, à l’occasion d’innombrables matches internationaux, amicaux et compétitifs – que ce soit en éliminatoires de Coupe du Monde, ou en éliminatoires et phases finales de Coupe d’Afrique des Nations – resteront à jamais gravées dans mon cœur et dans ma mémoire.

Je me sens privilégié et suis reconnaissant au Bon Dieu de m’avoir permis de gagner ma vie à travers le football, ma passion, d’avoir fait la connaissance de merveilleuses personnes grâce au sport, et d’avoir découvert de nombreuses cultures à travers le monde et procuré du plaisir autant que possible à de nombreux supporteurs et fans du football grâce à mes modestes performances sur le terrain …

Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de cette aventure professionnelle, sportive, humaine, et passionnante faite de hauts et de bas dont ma famille, mes amis, mes entraîneurs, mes supporters, et tous ceux qui ont croisé mon chemin dans ce sport qui m’a tant apporté.

Je n’oublie point particulièrement les regrettés Jacques YAMEOGO et Phillipe EZRI respectivement entraineur principal et directeur fondateur de l’académie de football Planète Champion, le Président Gerard BOURGOIN, Mr Guy ROUX, Mr Jean FENANDES, Mr Daniel ROLAND, et Mr Bernard DAVID de l’AJ Auxerre, le Président Loïc FERY et Mr Christian GOURCUFF de Lorient, Mr Gerald BATICLE de Brest, Mr Luis CAMPOS de Monaco, le Président Fouzi LEKJAA de la Fédération Royale Marocaine de Football, le Président Hakim Ben ABDELLAH de Berkane, et le Président Tommy Nyckoss TAYORO de Arta Solar 7 et de Djibouti.

Toute ma gratitude également à l’endroit de toutes ces personnes publiques ou discrètes de mon pays le Burkina Faso qui ont contribué à façonner l’homme et le sportif que je suis devenu dont le coach Oscar BARRO, le coach Piouri WEBOUANGA, le coach Paolo DUARTE, le coach Paul PUT, le coach feu Drissa MALO dit Saboteur, le coach Kamou MALO, l’ex Président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) le Colonel major Sita SANGARE et l’ex ministre des sports et des loisirs du Burkina Faso, le colonel major Jean Pierre PALM.

Pour l’amour du sport et le service rendu, pour les émotions procurées et vécues, pour l’effort consenti au fil des années et l’abnégation de toujours avancer malgré les difficultés, je suis fier du chemin parcouru mais également enthousiaste pour la suite : continuer à servir le football.

Merci encore pour votre soutien, votre confiance, vos prières et la force dont vous m’aviez gratifié tout au long de ma carrière. Le football restera à jamais une partie de moi. Que le Bon Dieu vous bénisse !

Sportivement,

Alain Sibiri TRAORE