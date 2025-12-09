Douanes du Burkina : 179 millions CFA de marchandises illicites saisis en une semaine à Bobo

Partage

Du 22 au 30 novembre 2025, la Brigade Mobile des Douanes de Bobo-Dioulasso a mené une série d’opérations d’envergure qui comptent parmi les plus marquantes de l’année dans la lutte contre la fraude au Burkina Faso. Grâce à des renseignements précis et à une coordination rigoureuse, les équipes ont déjoué plusieurs tentatives de trafic sur les principaux axes routiers de la région.

Ces opérations successives, menées avec méthode et professionnalisme, illustrent la détermination de l’administration douanière à protéger l’économie nationale face à des réseaux de plus en plus sophistiqués.

Médicaments prohibés, cyanure, stupéfiants, des découvertes en cascade

Le 22 novembre 2025, sur l’axe Bobo-Banfora, l’exploitation d’un renseignement a permis de découvrir plus de 20 000 plaquettes de médicaments prohibés dissimulées dans les cavités aménagées d’un car de transport en partance pour un pays voisin. La marchandise est estimée à 30 millions de francs CFA.

Quelques heures plus tard, toujours sur le même axe, les agents interceptent 10 fûts de cyanure habilement cachés sous des sacs de sucre et d’engrais dans un camion de sept tonnes. La valeur est estimée à 1,5 million de francs CFA.

Le 27 novembre 2025, une autre opération aboutit à la découverte de 429 plaquettes de chanvre indien soigneusement dissimulées dans la cabine d’une remorque. Montant estimé a 42,5 millions de francs CFA.

Le 30 novembre 2025, sur l’axe Bobo-Orodara, une remorque déclarée transporter du tourteau de coton a été inspectée après un renseignement jugé fiable. Le contrôle révèle 700 sacs de cyanure cachés sous la cargaison. Valeur estimée à 105 millions de francs CFA.

Au terme de ces différentes opérations, la valeur globale des marchandises prohibées saisies atteint 179 millions de francs CFA. Au-delà des chiffres, ces résultats témoignent d’une capacité accrue d’anticipation et de réaction face à des réseaux frauduleux de plus en plus organisés.

Le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué le travail remarquable des agents de la Brigade Mobile de Bobo. « Ces saisies traduisent la vigilance, le professionnalisme et la loyauté que nous attendons de chaque agent. J’appelle l’ensemble des unités douanières à maintenir ce niveau d’exigence. La lutte contre la fraude est un combat permanent », a-t-il déclaré.

À travers ces opérations, la Brigade Mobile de Bobo-Dioulasso rappelle que la fraude, même dissimulée sous des apparences anodines, ne résiste pas à la vigilance des agents. Leur engagement constant contribue à préserver les intérêts stratégiques du Burkina Faso.

Source : SCRP-DGD