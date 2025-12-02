Opérations coup-de-poing : La Douane burkinabè frappe fort et déjoue plusieurs trafics

Partage

Les services douaniers ont enregistré, ces derniers jours, une série de saisies d’envergure qui illustrent le renforcement des dispositifs de surveillance du territoire. Trois unités, la Brigade Mobile de Manga, l’Unité Mobile d’Intervention (UMI) des Douanes et la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), ont successivement intercepté des cargaisons illicites portant gravement atteinte à la santé publique, à la sécurité nationale et à l’économie.

La première opération est intervenue le 13 novembre 2025, lorsque la Brigade Mobile de Manga a saisi 13 colis contenant 1 013 cartouches, soit 5 065 unités de cigarettes électroniques, un produit soumis à autorisation spéciale. L’importateur, incapable de présenter les documents requis, a vu sa marchandise confisquée conformément à la réglementation.

Le 28 novembre 2025, l’UMI a intercepté, dans un car en direction d’un pays voisin, 310 bâtons d’explosifs et 52 cordons détonants, du matériel particulièrement sensible susceptible d’alimenter des réseaux criminels. Grâce à la vigilance des agents, cette cargaison dangereuse n’a pas quitté le territoire.

La même journée, à Zorgho, la DST a procédé à un triple succès opérationnel en découvrant dans un bus de transport interurbain 14 cartons (soit 1 400 boîtes) de médicaments prohibés, 50 cartons d’équipements Starlink et 12 colis de tissus Faso Danfani contrefaits. Les trafiquants avaient tenté de profiter du caractère anodin du transport de voyageurs pour dissimuler ces produits sensibles.

Le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué le professionnalisme et la réactivité des agents engagés dans ces opérations. Il a souligné que ces résultats témoignent de la détermination de l’administration douanière à lutter contre les réseaux criminels et à protéger la population, tout en invitant l’ensemble des unités à maintenir un haut niveau de vigilance.

En l’espace de quelques heures, ces interventions coordonnées démontrent la montée en puissance des actions de contrôle douanier et la volonté affirmée de contrer toute tentative de fraude ou de trafic illicite sur le territoire.

Source : SCRP-DGD