Burkina Faso : Le Festival BENKADI lance sa première grande action humanitaire pour les enfants de l’Hôpital Pédiatrique Charles-De-Gaulle

Partage

Le Festival BENKADI, qui signifie « fraternité » en langue mandingue, a franchi une étape majeure dans son histoire en lançant sa toute première initiative humanitaire au Burkina Faso. L’annonce a été faite le lundi 1ᵉʳ décembre 2025 à Ouagadougou, lors d’un point de presse placé sous le thème « Un engagement humanitaire pour les enfants de l’Hôpital Pédiatrique Charles-De-Gaulle ».

Pour sa 6ᵉ édition internationale et sa toute première édition locale, le comité d’organisation a dévoilé son projet de construction d’un centre de loisirs dédié aux enfants hospitalisés à l’Hôpital Pédiatrique Charles-De-Gaulle.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du festival, basé à Bruxelles, de mettre l’art et la culture au service du développement social et du bien-être des populations les plus vulnérables.

Selon le comité d’organisation, cette action s’inscrit dans la vision du Festival BENKADI, qui fait de l’art et de la culture des leviers de solidarité et de développement social. La construction d’un centre de loisirs vise à offrir aux enfants hospitalisés un espace d’évasion, de jeu et de réconfort, complément indispensable à leur prise en charge médicale.

« C’est la victoire contre l’anxiété, la solitude et la tristesse qui se lisent trop souvent dans le regard de nos enfants hospitalisés », a déclaré la promotrice du Festival, Fatou Malia Badini, fondatrice de BENKADI.

Poursuivant ces propos, la promotrice explique que , l’initiative est née d’une visite effectuée en février 2025 au sein de l’hôpital, aux côtés de l’influenceuse Millie Marta. Profondément touchée par les conditions de vie des enfants, l’équipe indique que le personnel administratif leur avait exprimé un besoin urgent de créer un espace adapté pour permettre aux enfants de retrouver un semblant de normalité.

« Nous avons alors pris l’engagement ferme d’y répondre, avec l’appui de toutes les bonnes volontés », a expliqué la promotrice.

La première pierre du futur centre de loisirs a été posée le 30 octobre 2025, marquant le début symbolique de ce projet estimé à 15 millions de francs CFA.

Le financement du centre repose entièrement sur la mobilisation de la diaspora, des entreprises locales, des institutions et des particuliers. Selon le comité, chaque contribution, petite ou grande, change réellement une vie .

Afin de rassembler les ressources nécessaires, un Dîner Gala de Charité sera organisé le jeudi 06 décembre 2025 au restaurant Rosa Dei Venti. Les tickets d’entrée sont fixés à 30 000 F CFA pour les ordinaires et à partir de 100 000 F CFA pour les VIP.

« Nous en appelons à la responsabilité collective. Soutenez ce projet. Chaque geste est un sourire rendu à un enfant », a conclu le comité d’organisation.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24