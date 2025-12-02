Communiqué | “Africa CDC : Mahamadi Rouamba nommé Expert en Digitalisation de la Santé Primaire”

Partage

L’Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), agence spécialisée de santé publique de l’Union africaine, a confirmé la nomination du Directeur Général de TICANALYSE au sein du Primary Health Care Digitalization Experts Committee (PHC-DEC). Ce comité, composé de 28 experts issus de plusieurs pays d’Afrique et d’autres régions du monde, est chargé d’orienter la transformation numérique des soins de santé primaires sur le continent, afin de rendre les systèmes de santé plus résilients, plus équitables et plus proches des populations.

Créé dans le cadre de la stratégie 2023–2027 de l’Africa CDC, le PHC-DEC a pour mission de proposer des orientations stratégiques et de contribuer à la définition des priorités de digitalisation de l’offre de soins de santé primaire dans les États membres. Il est également chargé d’examiner les cadres, outils et guides mis à leur disposition, ainsi que de favoriser une meilleure coordination entre pays, communautés économiques régionales et partenaires techniques. Le comité accompagnera par ailleurs l’élaboration et la mise en œuvre d’outils pratiques, dont un PHC Digitalization Toolkit, pour aider les États à déployer des solutions numériques inclusives et interopérables au niveau de la santé primaire.

L’équipe de Africa CDC avec les membres du comité d’expert

La nomination de Mahamadi ROUAMBA s’appuie sur une expérience de plus de dix ans dans la digitalisation de la santé. À la tête de la société TICANALYSE, il a, avec son équipe, conçu et déployé la plateforme mHealth pour le Burkina Faso en 2016 pour la remontée des données de santé communautaire et en 2022 pour la remonté des données de gestion financière des Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) et des Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale (CMA). Cette solution a valu au Ministère de la Santé du Burkina Faso de recevoir, en 2019, le prix de la Fondation Pierre Fabre, dans le cadre de l’Observatoire de la e-Santé dans les pays du Sud. Aujourd’hui, mHealth est également déployée dans d’autres pays du continent africain en tant que système de digitalisation de l’offre de soins de santé primaire, en particulier au niveau communautaire.

Fiche de présentation de l’Expert

Pensée pour les zones sans connexion à Internet, la plateforme permet, aussi bien au niveau communautaire qu’au niveau des centres de santé, d’offrir sans erreur le paquet complet de services de santé promotionnels et curatifs aux femmes enceintes, aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants de moins de cinq ans, d’identifier de manière unique chaque patient, de suivre son parcours dans le système de santé, de suivre la disponibilité des intrants, de tracer en temps réel les enfants « zéro dose » ainsi que les patients perdus de vue, d’appuyer les activités de promotion de la santé de la reproduction, la surveillance des maladies épidémiques et le suivi des maladies chroniques, et de transmettre et de recevoir en temps réel et sans une connexion à Internet, les informations nécessaires à la bonne marche de l’offre de soins de santé primaire.

mHealth Logo

Interopérable avec les plateformes utilisées par les pays pour l’entreposage des données de santé, notamment DHIS2, et grâce à son centre d’intelligence sanitaire basé sur l’intelligence artificielle, mHealth permet aux responsables du système de santé et aux décideurs d’avoir une vue d’ensemble sur l’offre de soins de santé primaire, d’en suivre la performance, d’identifier les zones insuffisamment couvertes et d’orienter les ressources là où les besoins sont les plus importants.

Intervention lors de Mahamadi Rouamba à l’atelier des Experts

Pour l’intéressé, cette désignation va bien au-delà d’une reconnaissance individuelle. « C’est un honneur, mais surtout une responsabilité envers le continent », explique Mahamadi ROUAMBA. « À travers ce comité, nous avons l’occasion de faire converger les expériences des pays, les innovations locales et les besoins des communautés pour bâtir une vision cohérente de la digitalisation des soins de santé primaires en Afrique. Le digital doit d’abord simplifier le travail des équipes de terrain et renforcer leur impact. »

Pour le Burkina Faso, cette nomination envoie un signal fort : elle confirme le rôle croissant du pays dans la santé numérique et montre qu’une solution conçue localement, comme mHealth, peut contribuer à façonner les grandes orientations continentales. En rejoignant le PHC Digitalization Experts Committee de l’Africa CDC, Mahamadi ROUAMBA et TICANALYSE participent désormais directement à la construction de l’agenda africain de la digitalisation de l’offre de soins de santé primaire.

Rappelons que Mahamadi ROUAMBA, qui préside déjà le comité de normalisation des API des services financiers numériques de l’UEMOA, avait été largement félicité à la suite de son intervention remarquée dans la vidéo institutionnelle de lancement de la plateforme interopérable de paiement instantané de la BCEAO (PI-SPI) en septembre dernier.