Manga et Zabré : La Douane déjoue deux importantes tentatives de fraude aux hydrocarbures

La lutte contre la contrebande d’hydrocarbures a connu un nouveau tournant cette semaine avec deux opérations coup de poing menées par les unités douanières de Manga et de Zabré.

Dans la nuit du 18 novembre 2025, la Brigade Mobile des Douanes de Manga a intercepté 50 bidons de 25 litres, soit 1 250 litres d’essence introduits frauduleusement.

Trois jours plus tard, le 21 novembre 2025, le Bureau des Douanes de Zabré a saisi 45 bidons de 25 litres, représentant 1 125 litres supplémentaires. Au total, ce sont donc 95 bidons, soit 2 375 litres de carburant de contrebande, qui ont été retirés des circuits illégaux.

Dans un contexte où l’importation des hydrocarbures est un monopole exclusivement réservé à la SONABHY, ces pratiques illicites constituent une menace directe pour l’économie nationale.

Elles alimentent également des réseaux criminels et terroristes qui prospèrent sur les circuits parallèles.

Les opérations menées témoignent de la vigilance constante des agents mobilisés sur le terrain. Grâce à leur fermeté, « l’espoir du fraudeur s’est éteint », précise le communiqué.

Félicitations du Directeur général des Douanes

Dans un message adressé aux unités engagées, le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué « le professionnalisme et la fermeté des agents dont les actions protègent la Nation et rappellent que la fraude ne gagnera jamais ».

Il a réaffirmé la détermination de l’administration douanière à maintenir la pression sur les réseaux clandestins, soulignant que la Douane reste un rempart essentiel contre toutes les formes de criminalité économique.

Source : SCRP-DGD