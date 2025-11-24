Diplomatie : L’Ambassadeur Appolinaire Sawadogo présente ses Lettres de créance au Président tunisien Kaïs Saïed

Partage

Le nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Burkina Faso en Tunisie, Appolinaire Sawadogo, a officiellement présenté, le vendredi 21 novembre 2025, ses Lettres de créance au Président de la République tunisienne, Kaïs Saïed.

Au cours de la cérémonie de présentation, qui s’est déroulée au Palais présidentiel de Carthage, l’Ambassadeur Appolinaire SAWADOGO a transmis au Chef de l’Etat tunisien, les salutations fraternelles du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Par la suite, les deux personnalités ont échangé sur la nécessité du renforcement de la coopération entre Ouagadougou et Tunis, notamment dans les secteurs comme l’économie, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et la santé.

A l’occasion, Appolinaire SAWADOGO a plaidé pour une coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent au regard de l’expertise de la Tunisie en la matière.

Il a aussi exprimé le souhait des autorités burkinabè, de voir la tenue, en 2026 à Tunis, de la 9ème session de la Commission mixte de coopération entre les deux pays, comme arrêté par les deux parties en juillet 2024.

Tout en traduisant la disponibilité de son pays à œuvrer pour une amélioration des relations avec le Burkina Faso, le Président tunisien, Kaïs SAÏED, a salué la démarche historique des autorités burkinabè dans le combat pour la souveraineté nationale et africaine, porté par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

Source : DCRP/MAECR-BE