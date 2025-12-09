Burkina Faso : L’Université Joseph Ki-Zerbo célèbre 50 ans d’impact sur l’enseignement supérieur

Partage

Le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo a présidé la commémoration du jubilé d’or de l’Université Joseph Ki-Zerbo le lundi 8 décembre 2025 à Ouagadougou. La commémoration doit s’étaler sur trois jours avec diverses activités autour du thème principal « De l’UO à l’UJKZ (1974-2024) : 50 ans de contribution au développement de la nation Burkinabè ».

L’Université Joseph Ki-Zerbo a cinquante ans. Cinquante ans à former, à créer, à chercher et à impacter l’enseignement et la recherche, une halte s’impose.

Selon Pr Jean François Silas Kobiane, président de l’université, Joseph Ki-Zerbo, cinquante ans dans la vie d’une institution est une étape clé dans son évolution, un moment de réflexion, un moment de bilan pour apprécier l’héritage, les acquis et les apports au développement de la nation, mais aussi un moment d’introspection afin de pouvoir mieux appréhender les grands enjeux sociétaux et se projeter dans l’avenir.

En termes d’acquis, il a souligné que l’institution a formé de nombreux professionnels influents au fil des ans. Il a ajouté que les chiffres montrent une croissance significative du nombre d’étudiants, d’enseignants et de personnel, ainsi qu’une amélioration de la parité hommes-femmes.

« En termes de bilan, quelques chiffres permettent d’apprécier le chemin parcouru en un demi-siècle. Le nombre d’étudiants est passé de 373 en 1974 à 50 303 en 2024. L’effectif des enseignants est passé de 35 à 1 147. L’effectif des places assises passe de 400 à 28 217. En termes de compétences formées, l’UJKZ a formé au total 130 549 diplômés, soit une moyenne annuelle de 2 611 diplômés », a-t-il détaillé.

Quant au Pr Adjima Thiombiano, ministre en charge de l’enseignement supérieur, il a rappelé que l’université Joseph Ki-Zerbo, ainsi que ses nombreuses filiales, ont été mises en avant pour leur rôle dans la diversification de l’offre éducative publique. En outre, il est revenu sur les défis rencontrés, notamment les retards académiques, qui sont en voie de normalisation grâce à des orientations claires et à la mobilisation des communautés universitaires.

« C’est donc l’occasion pour moi de témoigner ma gratitude à l’ensemble des acteurs de la communauté universitaire Joseph Ki-Zerbo et de toutes les autres universités, les grandes écoles et les centres universitaires pour le travail abattu et les sacrifices consentis ayant permis à ce jour de normaliser globalement près de 93 % de l’ensemble des filières.

À présent, nous fondons l’espoir qu’avec la célébration de ce cinquantenaire, l’université Joseph Ki-Zerbo, ainsi que ses filles et fils, seront au rendez-vous de la normalisation complète des années académiques le 31 juillet 2026. Le gouvernement, pour sa part, reste fortement engagé à jouer pleinement sa partition en améliorant les conditions de vie et de travail », a-t-il soutenu.

Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre et par ailleurs président de la cérémonie, a indiqué qu’au bout de cinquante ans d’existence, il était de bon ton de faire une pause pour rendre hommage aux différents acteurs qui ont œuvré pour faire de l’UJKZ une référence au Burkina Faso.

« Ce sont des mots de gratitude et de reconnaissance à tous ces acteurs qui, dans un esprit de sacrifice, ont œuvré à faire de cette université ce qu’elle est aujourd’hui. Aujourd’hui, c’est l’occasion d’engager tous les acteurs à prendre conscience de ce que nous devons être des acteurs d’un changement positif et durable dans ce secteur extrêmement stratégique », a-t-il déclaré.

A noter qu’à l’issue de la cérémonie, le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a procédé à la pose de la première pierre du monument du cinquantenaire au sein du campus, symbole de rayonnement de l’Université Joseph Ki-Zerbo.