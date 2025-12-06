Coupe du président de l’Université Joseph Ki-Zerbo : L’UFR/SDS remporte la 10e édition

La 10e édition de la coupe du président de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ) a connu son apothéose, ce samedi 6 décembre 2025, avec la finale ayant opposé l’Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS). Score final, 2-1 en faveur de l’UFR/SDS.

Dès l’entame de la première période, chacune des équipes a tenté de se montrer dangereuse en effectuant des attaques vers les buts adverses.

Certaines de ces attaques, notamment de la part des joueurs de l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS), habillés en bleu ciel, ont manqué de finition clinique.

Les plus dangereuses sont venues des joueurs de l’Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC), vêtus en blanc.

En effet, après un penalty manqué et un but refusé pour une position de hors jeu, l’UFR/LAC est parvenu en toute fin de première période a trouvé la faille. Score à la pause, 1-0 pour l’UFR/LAC.

De retour de la pause, les deux formations, pendant quelques minutes, se sont disputées le ballon sans occasions franches de but.

Dans cette dispute du cuir, l’UFR/LAC vint à perdre le ballon. Une contre-attaque éclaire de l’UFR/SDS s’ensuit, permettant ainsi d’égaliser à 1 but partout.

Moins de cinq minutes après cette égalisation, l’UFR/SDS assomme son adversaire du jour en lui faisant concéder un second but. L’UFR/LAC ne parviendra pas, malgré ses nombreuses tentatives au but, de revenir au score. Score final, 2-1 en faveur de l’UFR/SDS.

Pour n’avoir pas démérité, le finaliste malheureux a reçu, des médailles, la somme de 75 000 F CFA et un jeu de maillots. L’UFR/SDS est répartie avec le trophée de vainqueur de cette 10e édition, un jeu de maillots, la somme de 100 000 F CFA et des médailles.

Pour Régis Zidabou, Capitaine de l’UFR/SDS, c’est une joie et une fierté d’avoir remporté le trophée. « C’est une joie. C’est une fierté, parce que ça fait longtemps que l’UFR/SDS arrive en finale.

On se dit que cette finale c’est un déclic pour beaucoup d’années de prestige encore, parce que si on doit fait le palmarès de l’UJKZ, je pense que l’UFR/SDS à quand même beaucoup de trophées », a-t-il déclaré.

Pr Jean-François Silas Kobiané, le président de l’Université Joseph Ki-Zerbo (UJKZ), a salué la qualité du match. « Nous avons eu un match très engagé, très plaisant », a-t-il indiqué, ajoutant que le meilleur a gagné. Cette finale s’est par ailleurs tenue dans le cadre des festivités du jubilé d’or de l’UJKZ.