Ouagadougou : Le pasteur et écrivain Paul Kouda célèbre 25 ans d’art, de foi et de création

Le pasteur et écrivain Paul Kouda a célébré, ce samedi 6 décembre 2025, ses 25 ans de carrière artistique et culturelle au sein de l’église des Assemblées de Dieu de la zone pilote à Ouagadougou. Une étape symbolique pour cette figure majeure du paysage religieux et culturel burkinabè, connue pour son engagement à bâtir des ponts entre foi, art contemporain et culture nationale.

Écrivain, poète, compositeur et chercheur indépendant, Paul Kouda a jalonné son parcours d’une production prolifique. Auteur d’une dizaine d’ouvrages dont L’Église et la politique à l’agora ou encore Courir selon les règles. Il s’est distingué par une pensée exigeante et une créativité qui interroge les dynamiques sociales, spirituelles et citoyennes.

Son expression artistique ne se limite pas à l’écrit. Le pasteur a également développé une démarche picturale personnelle. Ses œuvres, parmi lesquelles Robe verte, Allons à Saponé, Foi et foncier ou Œil et deuil, explorent les dimensions humaines et symboliques de l’existence, entre mémoire, spiritualité et questionnements contemporains.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Paul Kouda a livré un message empreint de convictions. Selon lui, la transformation profonde dont l’Afrique et le Burkina Faso en particulier passe par une dynamique révolutionnaire.

instrument cher à Paul Kouda

« Ce que je souhaite pour l’année à venir, c’est que les Burkinabè s’inscrivent dans un élan révolutionnaire. En dehors de la révolution, l’Afrique ne peut pas véritablement décoller. Je considère le régime actuel comme un moule, mais le moule approprié pour le développement reste la révolution », a-t-il affirmé. Il a également exprimé sa gratitude envers Dieu, ainsi qu’envers les membres de son église, dont le soutien a contribué à l’aboutissement de plusieurs de ses projets et écrits.

Lire également 👉Tribune | Le Pasteur Paul L. Kouda invite à une prise de conscience collective

Représentant le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Noelle Octavia Ouédraogo, a salué la contribution singulière de l’artiste. Elle a notamment souligné la dimension symbolique du Kundé, instrument cher à Paul Kouda.

Représentant le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Noelle Octavia Ouédraogo

« Sous vos mains et à travers vos écrits, le Kundé a transcendé sa simple dimension musicale. Il est devenu un pont entre l’oralité et l’écrit, entre les générations, entre le sacré et le profane », a-t-elle déclaré, rendant hommage à un créateur au service à la fois de l’Église et du patrimoine culturel national.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24

