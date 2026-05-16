Journée des traditions à Koin : Quand la pluie valide les rituels secrets des rebouteux

Le village de Koin, situé dans la commune de Toma (province du Nayala), a célébré la Journée des traditions le vendredi 15 mai 2026. Cette manifestation, initiée par les rebouteux traditionnels, a permis de présenter le patrimoine culturel et thérapeutique de la localité aux autorités provinciales.

La journée a débuté dès le matin par des rituels et des sacrifices familiaux réalisés par les habitants dans leurs concessions. Dans l’après-midi, la cérémonie officielle s’est déroulée en présence d’une délégation administrative.

Parmi les officiels, figuraient le Haut-Commissaire de la province du Nayala, le Préfet de Toma ainsi que le Directeur provincial en charge de la culture, Amadou Sidibé.

Le village de Koin possède une grande réputation dans le domaine de la médecine traditionnelle, notamment pour deux spécialités majeures: le traitement des fractures et les soins liés à l’impuissance sexuelle.

Accompagnés par les notables et les initiés, les autorités ont effectué une visite guidée des différents sites sacrés et hauts lieux de consultations du village.

Au cours de ce parcours, la délégation s’est d’abord rendue dans la cour d’un guérisseur célèbre, réputé pour l’efficacité immédiate de ses traitements contre l’impuissance sexuelle.

Les officiels ont ensuite visité la forêt sacrée de Godo-dan, le site d’origine du « Godo », le remède utilisé par les rebouteux pour soigner les fractures.

La tournée s’est achevée par des invocations et le sacrifice d’une chèvre et des poulets près de la forêt Sacré du « Gododan». Aussitôt après la fin des rituels, une forte pluie s’est abattue sur la localité, raccompagnant les participants chez eux.

Selon les croyances et la tradition locale, cet événement météo est interprété comme un signe de validation et de réussite des rites par les ancêtres.

Au-delà de l’aspect culturel, cette première édition a servi de tribune pour alerter sur l’état de conservation du patrimoine local. Julien Ki, co-initiateur de l’événement et membre de la corporation des rebouteux, a expliqué le sens de la démarche.

« Comme les plus hautes autorités ont initié la journée de la culture et de la tradition, nous aussi on ne va pas rester en marge de ceci. C’est pour cela nous aussi on a essayé d’organiser une cérémonie pour transmettre à la génération future les savoirs endogènes du village», a-t-il expliqué.

Les organisateurs ont profité de la présence des officiels pour exprimer leurs inquiétudes face à la dégradation anthropique des espaces protégés. Plusieurs zones sacrées, comme la grande forêt historique qui protégeait autrefois le village en temps de guerre, subissent des pressions matérielles importantes.

Des pans entiers de forêts sont transformés en champs ou en habitations, tandis que d’autres sites culturels majeurs sont réaménagés en zones de commerce ou en débits de boisson (maquis). Le Directeur provincial de la culture, Amadou Sidibé, s’est montré particulièrement enthousiaste quant au potentiel culturel et touristique de la localité.

« On a découvert tout un potentiel de culture, de tourisme dans le village de Koin. C’était des richesses vraiment insoupçonnées. Nous avons découvert beaucoup de choses qui feront du bien et à Koin, et au Nayala, et à toute la nation», a-t-il apprécié.

Face au constat de délabrement de nombreux espaces de culte, le Directeur provincial a toutefois insisté sur la nécessité d’agir. « Nous lançons d’abord un appel à la jeunesse pour qu’elle s’approprie davantage de la culture, parce que nous avons constaté que beaucoup de sites sont dans un état de délabrement avancé. Alors, il faut qu’on les réhabilite, ça c’est une première urgence », a-t-il déclaré.

Akim KY

Burkina 24