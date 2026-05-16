Fondation Edmond Tapsoba : Des fans du Bayer Leverkusen cotisent plus de 6 millions de F CFA pour aider les personnes vulnérables

Edmond Taspoba bien adopté au Bayer Leverkusen. Après la sortie du film «Fierté burkinabè» sur le parcours du Burkinabè, des supporters du club ont décidé de cotiser pour la Fondation portée par Edmond Tapsoba. Il a reçu ce samedi 16 mai 2026, 10 mille euros, soit plus de 6 millions de francs CFA.

L’action a été menée par le Bayer Leverkusen et son sponsor principal Barmenia, celui qui figure habituellement en grand sur le maillot du club.

Celle action a été menée à travers la vente de T-shirts pour récolter des fonds. C’est ce qui a permis de réunir les 10 mille euros, soit environ 6 millions 500 mille francs CFA.

Pour aider les personnes vulnérables

La Fondation Edmond Tapsoba a été créée depuis février 2024. « Son objectif est d’aider et de soutenir les communautés vulnérables en améliorant leur bien-être et leur qualité de vie dans divers domaines.

Ses actions se concentrent sur les enfants défavorisés, les personnes âgées, les sans-abri, les victimes de violence, les personnes atteintes de maladies graves, les réfugiés et les personnes en situation de handicap.

Ses valeurs fondamentales sont le respect, la solidarité et la durabilité », peut-on lire sur le site de la fondation.