Le Bayer Leverkusen sort un film sur Edmond Tapsoba

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Foto: Frederic Scheidemann / Bayer 04 Leverkusen

L’international burkinabè Edmond Tapsoba a prolongé de trois ans son contrat avec le Bayer Leverkusen. Le Burkinabè est désormais lié au club allemand jusqu’en 2031. A l’occasion, un film documentaire réalisé sur le défenseur central est prévu ce mercredi 29 avril 2026.

Le film intitulé « Fierté burkinabè », de 45 minutes réalisé par Bayer 04 Media House résume en quelque sorte, la carrière de l’international burkinabè au Burkina Faso jusqu’en Allemagne en passant par le Portugal. Ce film sur Edmond Tapsoba a été réalisé entre l’Allemagne et le Burkina Faso.

Ce film a été produit à l’occasion des deux derniers matchs amicaux disputés contre la Guinée Bissau au moins de mars 2026. A cette occasion, une équipe de cinq personnes du Bayer Leverkusen, ont voyagé avec l’international burkinabè à Ouagadougou.

Plusieurs personnalités burkinabè interviennent dans ce film documentaire à l’image de ses parents, son manager au Burkina Faso, Boureima Maiga. « C’est le plus grand joueur du Burkina et l’un des plus grands africains », avoue Boureima Maiga.

Plusieurs autres personnalités interviennent dans ce film documentaire fierté burkinabè comme ses coéquipiers, ses encadreurs. Le film évoque également le travail de l’international burkinabè avec sa « Fondation Edmond Tapsoba ».

     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Mali : Les funérailles du ministre de la Défense Sadio Camara annoncées pour ce jeudi 30 avril 2026

il y a 19 minutes
L'équipe de Moov Africa Bobo mobilisée pour la 22ème édition de la SNC

SNC 2026 : Moov Africa Burkina Faso renforce sa proximité avec les festivaliers à Bobo-Dioulasso

il y a 2 heures

Sécurisation de l’Agropole de Samandéni : Le Premier ministre galvanise les FDS sur un site stratégique

il y a 2 heures

SNC 2026 : Le CJCN-SA et la FAO s’unissent pour promouvoir la sécurité sanitaire des aliments à travers l’art culinaire

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page