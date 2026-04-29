Le Bayer Leverkusen sort un film sur Edmond Tapsoba

L’international burkinabè Edmond Tapsoba a prolongé de trois ans son contrat avec le Bayer Leverkusen. Le Burkinabè est désormais lié au club allemand jusqu’en 2031. A l’occasion, un film documentaire réalisé sur le défenseur central est prévu ce mercredi 29 avril 2026.

Le film intitulé « Fierté burkinabè », de 45 minutes réalisé par Bayer 04 Media House résume en quelque sorte, la carrière de l’international burkinabè au Burkina Faso jusqu’en Allemagne en passant par le Portugal. Ce film sur Edmond Tapsoba a été réalisé entre l’Allemagne et le Burkina Faso.

Ce film a été produit à l’occasion des deux derniers matchs amicaux disputés contre la Guinée Bissau au moins de mars 2026. A cette occasion, une équipe de cinq personnes du Bayer Leverkusen, ont voyagé avec l’international burkinabè à Ouagadougou.

Plusieurs personnalités burkinabè interviennent dans ce film documentaire à l’image de ses parents, son manager au Burkina Faso, Boureima Maiga. « C’est le plus grand joueur du Burkina et l’un des plus grands africains », avoue Boureima Maiga.

Plusieurs autres personnalités interviennent dans ce film documentaire fierté burkinabè comme ses coéquipiers, ses encadreurs. Le film évoque également le travail de l’international burkinabè avec sa « Fondation Edmond Tapsoba ».