Edmond Tapsoba prolonge jusqu’en 2031 au Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen a officialisé la prolongation d’Edmond Tapsoba. Le défenseur central burkinabè s’est engagé sur le long terme avec le club allemand, avec un nouveau contrat désormais valable jusqu’en juin 2031. Courtisé ces derniers mois, notamment par des clubs de Premier League, l’Étalon inscrit ainsi son avenir dans la durée avec le champion d’Allemagne 2024.

Ce mercredi 29 avril 2026, le club a confirmé le renouvellement de son joueur cadre. Via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la direction du Bayer a scellé cet accord qui lie le défenseur au club pour les cinq prochaines années.

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À 27 ans, le défenseur burkinabè réalise une saison pleine avec un total de 41 matchs et 5 buts toutes compétitions confondues. Pour rappel, Formé au Salitas FC, Tapsoba a gravi les échelons au Portugal (Leixões, Guimarães) avant de rejoindre l’Allemagne en 2020.