Attaques du 25 avril 2026 au Mali : Le RESO-AES condamne et fait des recommandations

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 23 minutes
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À la suite des attaques terroristes perpétrées le 25 avril 2026 au Mali, le Coordonnateur pays du Réseau stratégique des observateurs de la Confédération AES (RESO-AES) a exprimé sa vive indignation et partagé le contenu d’une réunion d’urgence entre experts des trois pays de l’espace AES. C’était à l’occasion d’un point de presse, ce mercredi 29 avril 2026 à Ouagadougou.

Selon Lian-woué Imhotep Bayala, Coordonnateur pays du Réseau stratégique des observateurs de la Confédération AES (RESO-AES), la réunion d’urgence entre experts des trois pays de l’espace AES avait pour objectif de formuler, dans les plus brefs délais, des contributions citoyennes ainsi que des propositions concrètes à soumettre aux autorités compétentes.

Lian-woué Imhotep Bayala, Coordonnateur pays du Réseau stratégique des observateurs de la Confédération AES (RESO-AES)

Ainsi, le RESO-AES, à l’endroit des autorités des États de l’AES, recommande « le renforcement immédiat des capacités du renseignement ; plus d’anticipation et de contre-infiltration ; la révision de la doctrine de protection des personnalités en y intégrant leurs domiciles et leur environnement familial ; la vigilance accrue sur les profils ; la centralisation et l’exploitation du renseignement à l’échelle Confédérale ; l’opérationnalisation de l’AES au niveau institutionnel, sécuritaire, militaire et communicationnel ».

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À l’endroit des populations de l’AES, le RESO-AES invite à la « vigilance citoyenne active dans tous les espaces de la vie quotidienne ; à la remontée d’informations fiables aux services compétents avec célérité ; au rejet des rumeurs, de la désinformation et des discours de démoralisation ; au maintien de la confiance, de la solidarité et de l’esprit de résilience ».

    1. À l’endroit des institutions régionales et internationales, le RESO-AES appelle à « une prise de conscience plus ferme de la gravité de cette évolution du terrorisme et invite à une mobilisation plus cohérente contre toutes les formes de soutien, de complaisance, de banalisation ou d’instrumentalisation de la violence terroriste ».

Condamnation des attaques du 25 avril 2026

Le RESO-AES a en somme appelé à l’unité des peuples de l’AES. Il a par ailleurs réitéré sa condamnation des attaques terroristes simultanées et de l’assassinat du ministre d’État, le Général de Corps d’armée Sadio Camara.

« Le sacrifice du Général de Corps d’Armée Sadio Camara et des autres victimes ne doit pas être vain. Il oblige à renforcer la cohésion de nos peuples, à élever notre niveau d’organisation et à consolider, avec davantage de détermination encore, le projet de souveraineté et de sécurité porté par l’AES », a lu Lian-woué Imhotep Bayala.

Lire ici le Communiqué intégral RESO AES 👇🏿

Communiqué1 intégral RESO AES

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

     
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Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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