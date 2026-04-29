CEDEAO : La Chine remet officiellement le nouveau siège de la Commission à Abuja

La République populaire de Chine a officiellement remis le mardi 28 avril 2026 à Abuja, le nouveau siège de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Financé à hauteur de 56,5 millions de dollars, le complexe marque une nouvelle étape dans la coopération entre Pékin et l’organisation régionale, rapporte La nouvelle tribune.

La cérémonie de remise s’est déroulée en présence de responsables de la CEDEAO ainsi que des autorités nigérianes. L’ambassadeur de Chine au Nigeria, Yu Dunhai, a salué un projet emblématique des relations entre son pays et l’institution ouest-africaine.

« Ce sera un moment historique dans l’histoire de la coopération amicale entre la Chine et la CEDEAO », a-t-il déclaré, rappelant un partenariat établi depuis près de trois décennies.

Selon les autorités chinoises, cette infrastructure moderne et multifonctionnelle a été conçue pour répondre aux besoins opérationnels de la Commission et améliorer les conditions de travail de ses équipes.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, a rappelé que le financement du projet, estimé à 368 millions de yuans, a été entièrement assuré par le gouvernement chinois. Il a également insisté sur l’importance de garantir l’entretien du site afin d’en assurer la durabilité.

Au-delà de l’aspect institutionnel, les responsables de la CEDEAO ont mis en avant les perspectives économiques liées au renforcement des relations avec la Chine.

Selon Omar Alieu Touray, un accès élargi au marché chinois pourrait stimuler les exportations ouest-africaines, notamment dans le secteur agricole, et favoriser la création d’emplois dans la région.

De son côté, Pékin a réaffirmé sa vision d’une coopération basée sur la non-ingérence, sans condition politique, tout en misant sur les échanges commerciaux et les investissements structurants.

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’autres réalisations chinoises sur le continent africain. En 2012, la Chine avait déjà financé et construit le siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, pour un montant estimé à 200 millions de dollars.

À Abuja, les travaux du nouveau siège de la CEDEAO avaient été lancés en octobre 2023. Deux ans après la pose de la première pierre, la livraison du bâtiment ouvre la voie à l’installation progressive des services de la Commission, avant une mise en service complète attendue courant 2026.