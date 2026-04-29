Burkina Faso : Le gouvernement suspend l’importation du riz pour écouler la production nationale

Le gouvernement burkinabè a décidé de suspendre l’importation du riz sur l’ensemble du territoire national jusqu’à nouvel ordre. La mesure, actée dans un communiqué interministériel signé ce 29 avril 2026, vise à favoriser l’écoulement de la production nationale et à renforcer la souveraineté alimentaire du pays.

Ce communiqué conjoint émane du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, du ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, ainsi que du ministère de l’Économie et des Finances.

Dans la foulée, les Autorisations spéciales d’importation (ASI) du riz sont également suspendues. Toutefois, les opérateurs économiques disposant déjà d’autorisations en cours de validité bénéficient d’un délai de deux mois pour finaliser leurs formalités d’importation.

À travers cette décision, les autorités lancent un appel au patriotisme économique et à la responsabilité collective. Elles invitent les importateurs, les services techniques de l’État, les agents de contrôle aux frontières ainsi que les forces de sécurité à accompagner la mise en œuvre effective de cette mesure.

Le gouvernement prévient par ailleurs que tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Pour signaler tout manquement ou tentative de fraude, des numéros verts ont été mis à la disposition des citoyens : 80 00 11 84 / 85 / 86.

Cette suspension marque une nouvelle étape dans la volonté des autorités de soutenir la production locale, de réduire la dépendance extérieure et de consolider les bases d’une économie davantage tournée vers les ressources nationales.