Approvisionnement des usines en tomates fraiches : L’APEC en phase de la mise en place d’un champ agricole de référence dans l’agropole du Nakambé

Le lundi 13 avril 2026, une équipe de l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC) conduite par son Directeur général monsieur Karim TRAORE, a visité dans la commune rurale de Bagré, région du Nakambé, un site agricole dans l’agropole du Nakambé. Tout comme celui de Niéguéma dans le Guiriko, ce deuxième site, est destiné à la production de tomate pour l’approvisionnement des usines de transformation.

Dans ses propos, monsieur TRAORE a rappelé que le modèle de production choisi repose sur la mobilisation de la jeunesse, notamment les VDP agricoles et les diplômés des écoles professionnelles de l’agriculture.

Il a indiqué que chaque jeune est appelé à devenir un véritable entrepreneur agricole, capable de créer des emplois et de contribuer à l’approvisionnement industriel.

Cette stratégie s’inscrit dans la vision du Camarade Président le Capitaine Ibrahim TRAORE, qui prône l’actionnariat populaire comme levier de création d’emplois à grande échelle et de souveraineté économique.

Le Directeur général a salué le « leadership audacieux » du Chef de l’État et l’appui du ministre d’État chargé de l’Agriculture, monsieur Ismaël SOMBIE, pour la mise à disposition de ces sites qui serviront non seulement de sites pilotes pour la production intensive de tomate mais aussi de sites modèles pour diffuser les meilleures techniques culturales de tomate et les semences industrielles.

Il a aussi lancé un appel à la population pour continuer à souscrire massivement à l’actionnariat populaire, afin de produire et transformer au Burkina pour nourrir sainement les Burkinabè.

Monsieur Inoussa OUEDRAOGO, Conseiller fiscal de l’agropole du Nakambé, a pour sa part, exprimé sa satisfaction pour cette orientation de l’APEC vers la production végétale, il estime par ailleurs que cette initiative constitue une avancée majeure dans l’autonomisation de l’approvisionnement des usines en tomates fraiches. Selon lui, le site de Bagré est suffisamment fertile pour permettre l’atteinte des ambitions de l’APEC.

À travers cette démarche, l’APEC confirme son rôle moteur dans la mise en œuvre de la vision souverainiste du Président du Faso : bâtir une économie communautaire forte, fondée sur la production et la transformation locale.