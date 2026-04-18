Mine semi-industrielle d’or de Bielméra : L’APEC constate l’avancée des travaux de construction

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Le jeudi 09 avril 2026, le Directeur général de l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC), M. Karim Traoré, accompagné d’une délégation, a effectué une visite de terrain sur le site de la mine d’or semi-industrielle de Bielméra, dans la commune de Midebdo, région du Djôrô. Cette sortie s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des projets financés par l’actionnariat populaire. 

Sur place, le Directeur général a constaté non seulement, l’arrivée complète des équipements de l’usine mais aussi l’évolution significative des travaux d’extraction déjà marqués par un stock important de minerais en attente de traitement.

« Nous faisons un suivi régulier des activités financées par l’actionnariat populaire et nous allons rendre compte régulièrement de ce qui est fait sur le terrain », a-t-il assuré, rappelant que ce projet s’inscrit dans la vision du leader de la Révolution Progressiste Populaire, le Président du Faso S.E le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ : faire en sorte que le boom minier profite d’abord aux citoyens burkinabè.

De son côté, M. Maurice Zongo, Directeur général de Bielméra Mining SA, a salué la dynamique enclenchée. Il a indiqué que l’extraction se poursuit et plus de 30 000 tonnes de minerais ont déjà été stockées, en attendant la fin de l’installation des équipements de traitement.

« Dans les jours à venir, nous allons terminer les installations et débuter la phase de tests  », a-t-il déclaré. Il a ainsi invité les populations à continuer de faire confiance à l’APEC.

Au-delà du chantier, cette visite illustre la volonté politique des autorités de financer de manière endogène et souveraine les projets structurants, en mobilisant les ressources nationales.

L’objectif affiché est clair : valoriser les richesses locales, créer des emplois et renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso.

Lire aussi👉🏿Entrepreneuriat Communautaire : L’APEC constate l’avancée des travaux de construction de l’usine de transformation de tomates de Tenkodogo

     
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