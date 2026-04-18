Entrepreneuriat Communautaire : L’APEC constate l’avancée des travaux de construction de l’usine de transformation de tomates de Tenkodogo

Le lundi 13 avril 2026, le Directeur général de l’Agence pour la Promotion de l’Entreprenariat Communautaire (APEC), Monsieur Karim TRAORE, a visité le chantier de l’usine de transformation de tomates à Tenkodogo dans le Nakambé.L’objectif était clair : rendre compte aux souscripteurs de l’état d’avancement des travaux et les rassurer sur la concrétisation de leur engagement.

Sur place, le DG a constaté avec satisfaction que les bâtiments administratifs et industriels sont pratiquement achevés. Il a également relevé l’arrivée de la totalité des équipements, prêts à être montés pour lancer les tests.

Bien que l’ouverture initialement prévue en avril ait connu un léger retard, ce décalage résulte d’une volonté d’intégrer des améliorations techniques afin de disposer d’un outil plus performant.

Monsieur TRAORE a assuré que le montage des équipements débutera très prochainement et que les tests permettront de valider la mise en production. Les producteurs seront alors informés pour préparer l’approvisionnement de l’unité industrielle.

En rappel, l’usine de transformation de tomates de Tenkodogo constitue l’un des trois premiers projets mis en œuvre et pilotés par l’APEC à travers le mécanisme novateur de l’actionnariat populaire.

Cette initiative, portée par le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORE, s’inscrit dans une vision de développement endogène et de souveraineté économique, en valorisant les productions locales et en créant des opportunités d’emplois pour les populations.

À travers cette démarche, l’APEC réaffirme son engagement à promouvoir l’entrepreneuriat communautaire comme levier de transformation sociale et économique, et à garantir la transparence vis-à-vis des souscripteurs.