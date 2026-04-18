Niéguéma : Un champ de référence pour la production de tomate

Le mardi 7 avril 2026, sur le site de Niéguéma, situé dans l’agropôle de Samendéni, le Directeur général de l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC), Monsieur Karim TRAORÉ, a visité un espace agricole dédié à la production de tomate pour assurer un approvisionnement pérenne de la SOBTO en tomate fraîche.

A cet effet L’APEC bénéficie désormais de l’accompagnement du ministère en charge de l’Agriculture à travers la Société Faso agropole (SOFA).

Cette démarche qui s’inscrit dans la vision du Capitaine Ibrahim Traoré vise à innover dans la production de la tomate et à promouvoir l’emploi des jeunes, en structurant une filière agricole porteuse de croissance.

Le projet repose sur trois phases complémentaires. La première consiste au développement de semences industrielles à haut rendement, fruit d’une convention avec l’INERA et ses partenaires.

La deuxième phase s’articule autour de l’identification de sites aménagés, transformés en champs de référence agricole. Ces espaces permettront à la fois la formation des producteurs et une production intensive pour alimenter les usines.

Enfin, la troisième phase prévoit la distribution des semences aux producteurs, afin de garantir une tomate de qualité et rentable pour la transformation industrielle.

Au-delà de l’innovation technique, cette initiative traduit une volonté politique claire : mobiliser la jeunesse, renforcer les capacités des VDP agricoles et intégrer les étudiants des écoles professionnelles dans une dynamique nationale.

L’objectif est de créer une chaîne complète, de la production à la transformation, capable de couvrir les besoins nationaux et d’ouvrir la voie à l’exportation.

En remerciant le ministère de l’Agriculture et l’ensemble des partenaires institutionnels, l’APEC affirme sa détermination à structurer durablement la filière tomate.

Ce projet incarne une vision de souveraineté alimentaire et de valorisation du « consommer local », en phase avec les orientations du Chef de l’État.