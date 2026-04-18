Conflit au Moyen-Orient : L’Iran dément avoir accepté le transfert de son uranium enrichi

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L’Iran a fermement rejeté les déclarations du président américain Donald Trump affirmant qu’un transfert des stocks d’uranium enrichi iraniens vers les États-Unis était imminent, dans le cadre d’un possible accord entre les deux pays, rapporte La presse Ca.

Au lendemain de ces propos, Téhéran a assuré n’avoir accepté aucun arrangement de ce type, alors que la question du programme nucléaire demeure l’un des principaux points de tension entre les deux ennemis historiques.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a fait savoir que « l’uranium enrichi de l’Iran ne sera transféré nulle part ». « Tout comme le sol iranien est sacré à nos yeux, cette question revêt une grande importance pour nous », a-t-il ajouté.

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En rappel, le vendredi 17 avril 2026, Donald Trump avait pourtant déclaré qu’un accord avec Téhéran était « très proche » et que l’uranium enrichi détenu par l’Iran serait bientôt récupéré par Washington.

Lors d’un événement organisé par le mouvement conservateur Turning Point en Arizona, le président américain a affirmé qu’« on va y aller ensemble avec l’Iran pour récupérer l’uranium enrichi ». « On va aller le chercher, on va le rapporter aux États-Unis sous peu», a-t-il précisé.

Le devenir des stocks d’uranium enrichi iraniens constitue l’un des principaux sujets de discorde entre Washington et Téhéran. Les puissances occidentales redoutent que ce matériau puisse être utilisé à des fins militaires, tandis que l’Iran affirme que son programme nucléaire reste strictement civil.

     
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