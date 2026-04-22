Burkina Faso : 359 associations suspendues par le gouvernement pour non-conformité administrative

Le gouvernement burkinabè poursuit son opération d’assainissement du milieu associatif. Par un arrêté signé le 21 avril 2026, le ministre d’État en charge de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, a prononcé la suspension immédiate de 359 associations pour manquements à leurs obligations administratives.

Cette décision intervient moins d’une semaine après une première vague de dissolutions, traduisant la volonté des autorités de renforcer le contrôle et la régulation du secteur associatif. Selon l’arrêté n°2026-0309, les structures visées n’ont pas procédé au renouvellement de leurs instances dirigeantes, en violation de leurs statuts internes ainsi que de la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 portant libertés d’association au Burkina Faso.

Durant toute la période de suspension, ces organisations ne sont plus autorisées à mener leurs activités habituelles. Seules les démarches administratives destinées à régulariser leur situation restent permises.

La mesure touche un large éventail d’organisations actives dans plusieurs domaines :

Religieux et cultuel : missions et associations confessionnelles ;

: missions et associations confessionnelles ; Sport et loisirs : clubs sportifs et académies ;

: clubs sportifs et académies ; Santé et social : structures de soutien aux personnes vulnérables ;

: structures de soutien aux personnes vulnérables ; Développement et environnement : organisations engagées dans l’agroécologie, la sécurité alimentaire ou le développement local.

Le gouvernement laisse toutefois la porte ouverte à une reprise des activités. Chaque association concernée devra obtenir une attestation de renouvellement auprès des services compétents du ministère afin de retrouver son statut légal.