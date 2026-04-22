Tchériba : Le projet SWEDD+ intensifie la sensibilisation pour la scolarisation et le maintien des filles à l’école

Dans le cadre de la campagne de communication « Kom-pugli kaoreng yõodo », l’équipe du projet SWEDD+ a organisé, le mardi 21 avril 2026, une causerie éducative au lycée départemental de Tchériba, dans la région de Bankui. En marge de cette activité, une session de plaidoyer à l’endroit d’une quarantaine de leaders coutumiers et religieux ainsi que des prestations gratuites de soins ont également été menées.

À Tchériba, la causerie éducative a été animée par le Cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso sur le thème de la campagne : Scolarisation et maintien des filles à l’école. Cette activité a permis de sensibiliser les élèves sur la thématique.

Le proviseur du lycée départemental de Tchériba, Matthias Koumbem, s’est dit ravi d’accueillir l’équipe du projet SWEDD+, porteuse d’un message d’actualité dans la localité. Il a notamment évoqué la problématique du décrochage scolaire des filles.«Parce que savons très bien que le phénomène de décrochage des filles en milieu scolaire est vraiment d’actualité dans les établissements», a-t-il dit.

Selon lui, de la rentrée scolaire jusqu’au deuxième trimestre, plus de 30 filles ont abandonné leurs études dans son établissement. Les causes de ces abandons sont multiples.

«Les raisons sont diverses mais on pourrait par exemple citer les facteurs économiques surtout les manques de moyens financiers, les travaux aussi ne sont pas à négliger parce que les filles sont vraiment sollicitées, elles n’ont pas vraiment le temps pour étudier et réussir à l’école», a-t-il déploré.

Le proviseur a également évoqué des facteurs socioculturels, notamment les mariages précoces et forcés, fréquents dans la zone, qui contribuent à l’abandon scolaire des filles. Il a toutefois relevé quelques avancées, notamment la réintégration de certaines élèves.

«L’année passée, nous avons pu récupérer minimum 5 filles. Ce sont des cas de grossesse mais avec les sensibilisations et les conseils, elles ont réintégré l’école, elles ont même réussi à l’examen», a-t-il affirmé.

Du côté des élèves, les témoignages illustrent également la réalité du phénomène. Kadidjia Tera, élève en Terminale D, se souvient d’une camarade contrainte d’abandonner l’école sous la pression familiale.

«J’avais une amie, elle a abandonné l’école car ses parents pensaient que l’école n’était pas faite pour une fille. L’école est faite pour les garçons, donc ce sont les garçons qui doivent aller à l’école et les filles doivent se marier et avoir des enfants», a-t-elle raconté.

Après la causerie éducative, l’équipe du projet SWEDD+ s’est rendue au Centre de Santé et de Promotion Sociale de Tchériba, où se déroulent des dépistages du cancer du col de l’utérus, du VIH, de la syphilis et d’autres infections sexuellement transmissibles. Plus d’une quarantaine de femmes ont déjà bénéficié de ces prestations gratuites, qui se poursuivent jusqu’au jeudi 23 avril 2026.

Le directeur régional de la santé sexuelle et reproductive, Ninda Alassane Sawadogo, a salué la mobilisation des populations de Dédougou et de Tchériba depuis le lancement de ces activités.

«Comme à Dedougou, à Tcheriba, ici aussi l’affluence a commencé dès le début timidement, au fur et à mesure qu’on avance, on voit que les femmes sont en train de venir», a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, une session de plaidoyer a été organisée à l’endroit des leaders coutumiers et religieux de Tchériba autour de la problématique de la scolarisation et du maintien des filles à l’école. À l’issue des échanges, les participants se sont engagés à unir leurs voix et leurs actions pour promouvoir l’éducation des filles dans la localité.

W.S

Burkina 24