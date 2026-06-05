Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine refuse de rencontrer Zelensky

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté le vendredi 5 juin 2026 la proposition de rencontre directe formulée par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, estimant qu’un entretien au sommet n’avait de sens qu’après la conclusion d’un accord de paix négocié par les experts des deux camps.

S’exprimant lors d’un forum économique international, Vladimir Poutine a déclaré ne voir « aucun intérêt » à une rencontre immédiate, accusant Kyiv de vouloir utiliser cette initiative pour freiner les opérations militaires russes.

La veille, Volodymyr Zelensky avait adressé une lettre ouverte au dirigeant russe, l’invitant à engager un dialogue direct afin de trouver une issue à un conflit qui dure désormais depuis plus de quatre ans.

Pour le président ukrainien, une rencontre entre les deux chefs d’État est indispensable pour traiter les questions les plus sensibles, notamment les différends territoriaux qui bloquent toute avancée diplomatique.

Réagissant au refus de Moscou, Zelensky a accusé la Russie de privilégier la poursuite de la guerre plutôt qu’une solution négociée.

Le Kremlin continue d’exiger d’importantes concessions politiques et territoriales de la part de l’Ukraine, notamment concernant les régions occupées dans l’est du pays.

De son côté, Kyiv réclame depuis longtemps un cessez-le-feu durable pour créer les conditions de véritables négociations. Une option que Moscou refuse, estimant qu’elle permettrait aux forces ukrainiennes de se réorganiser et de renforcer leurs capacités militaires.

Malgré plusieurs cycles de discussions soutenus par les États-Unis, aucun accord significatif n’a émergé ces derniers mois.

Selon les autorités ukrainiennes, au moins sept personnes ont été tuées vendredi 5 juin 2026 dans plusieurs frappes russes. L’une des attaques a visé une entreprise agroalimentaire produisant des produits laitiers pour enfants dans la région de Kyiv.

Les autorités locales font également état de plusieurs blessés et craignent que des personnes soient encore ensevelies sous les décombres.

Au cours de la nuit, l’armée ukrainienne affirme avoir intercepté la majorité des 216 drones et deux missiles lancés par la Russie. Moscou indique pour sa part avoir détruit 123 drones ukrainiens, notamment au-dessus de la région de Moscou.

Malgré l’absence de progrès sur le plan politique, la Russie et l’Ukraine ont procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre. Selon les autorités des deux pays, 185 militaires russes ont été échangés contre 185 soldats ukrainiens, avec la médiation des Émirats arabes unis.

Le président Zelensky a précisé que certains des militaires libérés étaient détenus depuis le début de l’invasion russe en 2022. Cet échange demeure l’un des rares domaines où une coopération minimale subsiste entre Moscou et Kyiv.