Burkina Faso : Le gouvernement dissout 118 associations pour non-conformité avec la loi de 2025

Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la dissolution de 118 associations sur l’ensemble du territoire national. La décision, rendue publique le 15 avril 2026, a été signée par le Ministre d’État, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo

Selon le communiqué officiel, cette mesure s’appuie sur la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 relative à la liberté d’association. Les organisations concernées sont désormais « réputées dissoutes » pour non-conformité aux nouvelles exigences légales.

Le ministre a invité l’ensemble des acteurs du secteur associatif à se mettre en règle dans les délais impartis, insistant sur la nécessité de renforcer le cadre juridique de l’engagement citoyen.

La liste des structures dissoutes couvre un large éventail de domaines :

Droits humains et citoyenneté : des organisations comme l’ACAT, l’UIDH ou encore la RADDHO figurent parmi les entités concernées.

: des organisations comme l’ACAT, l’UIDH ou encore la RADDHO figurent parmi les entités concernées. Santé et action sociale : plusieurs associations œuvrant dans la lutte contre le VIH/sida, la protection de l’enfance ou la promotion de la femme sont également touchées.

: plusieurs associations œuvrant dans la lutte contre le VIH/sida, la protection de l’enfance ou la promotion de la femme sont également touchées. Environnement et médias : certaines structures actives dans la protection de l’environnement et la communication ont été dissoutes. Radio Évangile Développement (R.E.D) est également concernée.

: certaines structures actives dans la protection de l’environnement et la communication ont été dissoutes. (R.E.D) est également concernée. Syndicalisme et religieux : des organisations syndicales et confessionnelles apparaissent aussi sur la liste.

Conséquence directe de cette décision, les associations concernées ne sont plus autorisées à exercer sur le territoire national. Les autorités préviennent que toute violation de cette mesure expose les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.