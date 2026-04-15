Burkina Faso : Le gouvernement dissout 118 associations pour non-conformité avec la loi de 2025

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Émile Zerbo, ministre de l’administration territoriale et de la sécu

Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la dissolution de 118 associations sur l’ensemble du territoire national. La décision, rendue publique le 15 avril 2026, a été signée par le Ministre d’État, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo

Selon le communiqué officiel, cette mesure s’appuie sur la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 relative à la liberté d’association. Les organisations concernées sont désormais « réputées dissoutes » pour non-conformité aux nouvelles exigences légales.

Le ministre a invité l’ensemble des acteurs du secteur associatif à se mettre en règle dans les délais impartis, insistant sur la nécessité de renforcer le cadre juridique de l’engagement citoyen.

Lire également 👉Burkina Faso : Le ministère en charge de l’administration territoriale révoque plusieurs ONG Étrangères et suspend une association locale

La liste des structures dissoutes couvre un large éventail de domaines :

  • Droits humains et citoyenneté : des organisations comme l’ACAT, l’UIDH ou encore la RADDHO figurent parmi les entités concernées.
  • Santé et action sociale : plusieurs associations œuvrant dans la lutte contre le VIH/sida, la protection de l’enfance ou la promotion de la femme sont également touchées.
  • Environnement et médias : certaines structures actives dans la protection de l’environnement et la communication ont été dissoutes. Radio Évangile Développement (R.E.D) est également concernée.
  • Syndicalisme et religieux : des organisations syndicales et confessionnelles apparaissent aussi sur la liste.

Conséquence directe de cette décision, les associations concernées ne sont plus autorisées à exercer sur le territoire national. Les autorités préviennent que toute violation de cette mesure expose les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Retrouvez le communiqué ici👇🏿

Communiqué associations reputées dissoutes
     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC)

Espace AES : La veille citoyenne accuse Human Rights Watch de « guerre informationnelle » contre le Burkina Faso

il y a 2 heures
Mathieu Boro représentera la région du Sourou à l’ALP

Mathieu Boro : L’homme qui portera la voix du Sourou à l’Assemblée Législative du Peuple

il y a 2 heures

Burkina Faso : AGL lance le “Moving Tour” pour connecter les étudiants au monde professionnel

il y a 2 heures
Remise symbolique de matériel informatique par la ministre déléguée chargée de l’Économie au Pr Moumouni Zoungrana lors du lancement de la campagne.

Lancement de l’opération « Nakobiir Sõgfu » : La solidarité nationale au service de la formation technique

il y a 2 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page