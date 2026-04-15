Burkina Faso : Le gouvernement dissout 118 associations pour non-conformité avec la loi de 2025
Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la dissolution de 118 associations sur l’ensemble du territoire national. La décision, rendue publique le 15 avril 2026, a été signée par le Ministre d’État, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo
Selon le communiqué officiel, cette mesure s’appuie sur la loi n°011-2025/ALT du 17 juillet 2025 relative à la liberté d’association. Les organisations concernées sont désormais « réputées dissoutes » pour non-conformité aux nouvelles exigences légales.
Le ministre a invité l’ensemble des acteurs du secteur associatif à se mettre en règle dans les délais impartis, insistant sur la nécessité de renforcer le cadre juridique de l’engagement citoyen.
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La liste des structures dissoutes couvre un large éventail de domaines :
- Droits humains et citoyenneté : des organisations comme l’ACAT, l’UIDH ou encore la RADDHO figurent parmi les entités concernées.
- Santé et action sociale : plusieurs associations œuvrant dans la lutte contre le VIH/sida, la protection de l’enfance ou la promotion de la femme sont également touchées.
- Environnement et médias : certaines structures actives dans la protection de l’environnement et la communication ont été dissoutes. Radio Évangile Développement (R.E.D) est également concernée.
- Syndicalisme et religieux : des organisations syndicales et confessionnelles apparaissent aussi sur la liste.
Conséquence directe de cette décision, les associations concernées ne sont plus autorisées à exercer sur le territoire national. Les autorités préviennent que toute violation de cette mesure expose les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Communiqué associations reputées dissoutes
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