Espace AES : La veille citoyenne accuse Human Rights Watch de « guerre informationnelle » contre le Burkina Faso

Réunie en conférence de presse ce mercredi 15 avril 2026 à Ouagadougou, la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) a fermement condamné les récentes publications de l’ONG Human Rights Watch. Pour l’organisation citoyenne, ce rapport n’est rien d’autre qu’une tentative de déstabilisation visant le Burkina Faso et ses alliés de l’AES.

Le rapport de Human Rights Watch (HRW), publié le 2 avril 2026, a suscité une levée de boucliers au sein de la société civile burkinabè. La Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), par la voix de son porte-parole Labidi Naba, a exprimé une protestation vigoureuse, qualifiant le document de manœuvre visant à instaurer une « confusion morale inacceptable ».

Selon les responsables de la Coordination, cette publication ne relève pas de la défense des droits humains, mais d’une stratégie plus large. « Ce document s’inscrit manifestement dans une logique de déstabilisation politique, de guerre informationnelle et de discrédit stratégique dirigée contre le Burkina Faso », a martelé Labidi Naba, étendant cette analyse à l’ensemble des États de l’Espace AES engagés dans une dynamique souverainiste.

Au-delà de la simple contestation des faits, la CNAVC pointe du doigt ce qu’elle appelle une « forfaiture intellectuelle et éthique ». L’organisation accuse HRW de mauvaise foi, voire de complicité avec les forces cherchant à déstabiliser le Sahel.

« La CNAVC dénonce cette subtilité subversive, caractéristique des stratégies modernes d’ingérence, consistant à utiliser les droits humains pour affaiblir les États africains engagés dans une reconquête de leur souveraineté », a-t-il soutenu.

Pour la Coordination, Human Rights Watch agirait comme un levier d’influence pour une « oligarchie impérialiste » s’opposant à l’émancipation des peuples du continent.

En conclusion de cette sortie médiatique, Labidi Naba a lancé un appel à la vigilance. Les acteurs de la veille citoyenne ainsi que la population ont été invités à rester mobilisés et prêts à répondre à tout mot d’ordre.

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La CNAVC entend désormais intensifier ses actions de sensibilisation sur le terrain pour « défendre la vérité » et contrer les narratifs qu’elle juge hostiles à la marche du Burkina Faso.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24