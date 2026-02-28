Communiqué | Forum confédéral des organisations et acteurs de la veille citoyenne de l’AES

Les 26 et 27 février s’est tenu le forum confédéral des organisations et acteurs de la veille citoyenne de l’Alliance des États du Sahel (AES), organisé sous l’impulsion de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC).

Ce cadre de concertation s’est voulu bien plus qu’une rencontre. Il a constitué l’expression vivante de la mobilisation des peuples de l’AES pour la défense de leur souveraineté, la consolidation de la paix, la promotion de la bonne gouvernance et la protection des intérêts stratégiques de leurs nations. La veille citoyenne, dans sa dimension la plus noble, y a été présentée comme un rempart contre la désinformation, un levier de participation populaire et un instrument de renforcement du lien entre les institutions et les populations.

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, informationnels et géopolitiques majeurs, les organisations participantes ont souligné le devoir d’unir leurs forces, d’harmoniser leurs actions et de mutualiser leurs expériences afin de bâtir un réseau confédéral solide, structuré et efficace au service de l’AES.

Le forum a ainsi constitué un espace de réflexion stratégique, de partage d’expériences et de formulation de propositions concrètes visant à faire de la veille citoyenne un véritable outil de résilience nationale et communautaire.



Au cours des travaux, les participants ont affirmé leur engagement à promouvoir la citoyenneté responsable et le patriotisme ; renforcer la cohésion sociale et l’unité des peuples de l’AES ; accompagner les autorités dans la lutte pour la sécurité, la souveraineté et le développement endogène ; et bâtir une veille citoyenne professionnelle, éthique et orientée vers l’intérêt général.

Ces deux journées d’échanges ont marqué une étape décisive vers la structuration confédérale des organisations de veille citoyenne et l’émergence d’une intelligence citoyenne collective au service du destin commun des États de l’AES.