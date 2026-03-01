Les États-Unis lèvent les sanctions contre des hauts responsables maliens

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 5 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Général Sadio Camara, ministre malien de la Défense et des Anciens combattants /@DR

Les Etats-Unis ont annoncé le vendredi 27 février l’assouplissement des sanctions contre plusieurs hauts responsables maliens. Ses sanctions étaient intervenues pour leurs liens présumés avec la société militaire privée russe dite « Wagner ».

Dans un communiqué du département américain du Trésor, les personnes concernées sont le ministre de la Défense Sadio Camara, ainsi que les responsables militaires Alou Boi Diarra et Adama Bagayoko.

Ces hautes personnalités maliennes avaient auparavant été visées par des accusations selon lesquelles ils auraient facilité le déploiement et l’expansion de la société militaire privée russe dite « Wagner » au Mali.

Les sanctions prévoyaient un gel des avoirs aux États-Unis et interdisaient aux entreprises et citoyens américains de commercer avec les personnes visées.

Le Trésor américain n’a, toutefois pas fourni les raisons de cet assouplissement des sanctions, mais cette décision intervient alors que Washington cherche à ajuster sa politique africaine.

Source : Africanews

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

     
Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 5 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Kouamé L.-PH. Arnaud

Kouamé L.-PH. Arnaud

Articles similaires

Offensive sur Dubaï : L’Iran frappe l’émirat au deuxième jour des représailles

il y a 5 minutes

« Maam bayiri » : Quand le soldat ELBIG chante la patrie et l’unité nationale

il y a 4 heures

Cinéma burkinabè : Le film Virage imprévu dévoilé à la presse

il y a 4 heures
Iran

Mort annoncée du Guide iranien : Tensions accrues au Moyen-Orient après des frappes

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page