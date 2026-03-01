Les États-Unis lèvent les sanctions contre des hauts responsables maliens

Les Etats-Unis ont annoncé le vendredi 27 février l’assouplissement des sanctions contre plusieurs hauts responsables maliens. Ses sanctions étaient intervenues pour leurs liens présumés avec la société militaire privée russe dite « Wagner ».

Dans un communiqué du département américain du Trésor, les personnes concernées sont le ministre de la Défense Sadio Camara, ainsi que les responsables militaires Alou Boi Diarra et Adama Bagayoko.

Ces hautes personnalités maliennes avaient auparavant été visées par des accusations selon lesquelles ils auraient facilité le déploiement et l’expansion de la société militaire privée russe dite « Wagner » au Mali.

Les sanctions prévoyaient un gel des avoirs aux États-Unis et interdisaient aux entreprises et citoyens américains de commercer avec les personnes visées.

Le Trésor américain n’a, toutefois pas fourni les raisons de cet assouplissement des sanctions, mais cette décision intervient alors que Washington cherche à ajuster sa politique africaine.

Source : Africanews

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24