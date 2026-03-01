Mort annoncée du Guide iranien : Tensions accrues au Moyen-Orient après des frappes

Les autorités iraniennes ont annoncé, ce dimanche 1er mars 2026, la mort du guide suprême, Ali Khamenei, à la suite de frappes militaires présentées comme une opération conjointe menée par les États-Unis et Israël.

Cette annonce intervient après une déclaration faite la veille par le président américain Donald Trump, évoquant des actions militaires ciblées dans la région.

Selon les médias d’État iraniens, les frappes auraient été lancées le samedi 28 février et décrites comme « préventives » par leurs auteurs.

Des images diffusées par la télévision publique iranienne ont montré des signes de deuil religieux à Mashhad, haut lieu spirituel du pays.

Les Corps des gardiens de la révolution islamique ont déclaré que l’Iran répondrait à cette attaque, évoquant un « châtiment sévère », sans détailler la nature ni le calendrier d’éventuelles représailles.

Les autorités ont indiqué qu’un mécanisme intérimaire serait mis en place pour assurer la continuité de l’État, associant notamment le président Masoud Pezeshkian et le chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï.

Ce dispositif provisoire doit, selon les annonces officielles, gérer les affaires courantes en attendant les procédures institutionnelles prévues par la Constitution iranienne.

Dans les heures ayant suivi l’annonce, plusieurs incidents sécuritaires ont été rapportés dans la région. Des explosions ont notamment été signalées aux Émirats arabes unis, au Qatar et à Bahreïn, tandis que des tirs de missiles auraient touché des zones israéliennes, faisant des victimes, selon les premiers bilans.

Ces développements font craindre une aggravation des tensions au Moyen-Orient, où plusieurs acteurs internationaux appellent déjà à la retenue afin d’éviter un élargissement du conflit.