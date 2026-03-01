Cinéma burkinabè : Le film Virage imprévu dévoilé à la presse

Le film Virage imprévu a été officiellement présenté à la presse le vendredi 27 février 2026 à l’espace culturel Dodogo de Ouagadougou au cours d’une conférence. Cette étape marque le lancement de la promotion d’une œuvre qui ambitionne de s’imposer dans le paysage cinématographique burkinabè.

Prenant la parole au nom du PDG de Yamba Productions, Donald Zongo a présenté cette jeune maison de production qui signe, avec Virage imprévu, sa toute première réalisation.

Selon lui, Yamba Productions se donne pour mission de valoriser la culture burkinabè tout en misant sur le potentiel de la jeunesse, sans négliger l’accompagnement et l’expérience des aînés.

Le choix d’accompagner ce projet, a-t-il expliqué, repose avant tout sur l’engagement du réalisateur et la portée du message véhiculé par le film. Il a par ailleurs invité le public à se mobiliser pour soutenir le cinéma national, rappelant que la réussite d’un film dépend aussi de l’adhésion des spectateurs.

Réalisateur de Virage imprévu, Laurent Kris Zongo a donné un aperçu de l’intrigue sans en révéler tous les détails. « Le film raconte l’histoire d’un homme d’affaires prospère, apprécié de son entourage et profondément attaché à sa famille. Sa vie bascule brutalement lorsque son empire économique s’effondre à la suite du blocage de certaines marchandises », a-t-il relaté.

À travers ce récit, le réalisateur explore les retournements de situation, les épreuves humaines et les leçons de vie qui en découlent. Passionné de cinéma depuis de nombreuses années, il a confié que l’écriture et la réalisation de scénarios s’inscrivent dans un parcours nourri par l’amour du théâtre et du septième art.

Chargée de la communication autour du film, la structure Images Plus, représentée par Pascal Kaboré, accompagne Yamba Productions dans la promotion et la valorisation de cette œuvre.

L’avant-première officielle est prévue le 27 mars au Palais de la culture Jean-Pierre Guingané, avec pour ambition d’en faire un événement marquant pour le public et les professionnels du cinéma.

Chef opérateur cadreur du film, Gambega Fulbert a salué la motivation et le professionnalisme d’une équipe majoritairement jeune. Il a souligné la qualité du travail collectif, la bonne préparation en amont du tournage, ainsi que les conditions techniques réunies pour mener à bien le projet.

Malgré les défis inhérents à toute production cinématographique, l’engagement des acteurs et des techniciens a permis de mener le film à terme.

À travers Virage imprévu, ses initiateurs entendent proposer une œuvre porteuse de messages, ancrée dans des réalités sociales et humaines, tout en contribuant au dynamisme du cinéma burkinabè. Le rendez-vous est ainsi pris pour le 27 mars, date à laquelle le public pourra découvrir ce long métrage.

Soumane Wahab KARAMBIRI (Stagiaire)

Burkina 24