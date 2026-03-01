« Maam bayiri » : Quand le soldat ELBIG chante la patrie et l’unité nationale

L’artiste burkinabè ELBIG a officiellement dévoilé son nouveau maxi intitulé Maam bayiri (« Ma patrie »), le vendredi 27 février 2026 à Ouagadougou. Composé de quatre titres, cet opus est un hymne à la terre natale, présenté devant un parterre d’invités et de fans.

Derrière le pseudonyme ELBIG se cache Wend Kouni Barthélemy Yameogo, un homme de devoir issu des rangs des Gardes de Sécurité Pénitentiaire (GSP). Avec « Maam bayiri », ce « brave » représentant des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) signe son troisième opus, succédant à « Ma passion » en 2016 et « Mon identité » en 2020.

Plus qu’un simple disque, cette production est un hommage vibrant aux sacrifices de ses frères d’armes. A travers ses textes, l’artiste se fait le chantre de la souveraineté nationale, de la résilience et d’une cohésion sociale indispensable à la nation.

Au-delà du volet sécuritaire, ce maxi explore les fondations de la société burkinabè, notamment le mariage, la famille et les valeurs humaines fondamentales. ELBIG ne s’adresse pas uniquement à ses frères d’armes, mais à l’ensemble des citoyens.

Pour l’artiste, le message est clair. « Notre ambition est de cimenter l’unité nationale et de cultiver un vivre-ensemble harmonieux. Nous portons haut les valeurs patriotiques, car la défense de la patrie est une mission partagée entre civils et FDS ».

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, représenté par son chargé de mission Amadou Dicko, a rendu un hommage à la qualité du projet. Tout en invitant l’artiste à poursuivre son œuvre pour le rayonnement de la culture burkinabè, Amadou Dicko a souligné la dimension corporative du projet.

« Cet opus est un miroir pour nos Forces de Défense et de Sécurité. Nous les encourageons vivement à s’en saisir, car l’artiste chante leur bravoure et leur quotidien », a-t-il lancé. Le maxi Maam bayiri est désormais disponible au prix unitaire de 5 000 FCFA.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24