Offensive sur Dubaï : L’Iran frappe l’émirat au deuxième jour des représailles

L’offensive iranienne contre Dubaï est entrée dans son deuxième jour, marquant une nouvelle escalade dans la crise régionale déclenchée après la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, informe daily mail.

Téhéran affirme avoir lancé des centaines de missiles balistiques et de drones suicides contre plusieurs cibles aux Émirats arabes unis, notamment l’aéroport international de Dubaï, des infrastructures portuaires et des sites emblématiques de la ville.

Tôt ce dimanche 1er mars 2026, d’épaisses colonnes de fumée étaient visibles au-dessus de l’aéroport international de Dubaï. Les autorités locales ont confirmé que des débris de drones interceptés par la défense aérienne sont tombés dans certaines zones urbaines, provoquant des dégâts matériels limités et faisant plusieurs blessés.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent des interceptions au-dessus de la ville, notamment à proximité du Burj Khalifa. L’hôtel emblématique Burj Al Arab, en forme de voile, aurait été touché par des débris, entraînant un incendie rapidement maîtrisé. Des frappes ou chutes de drones ont également été signalées dans le secteur de Palm Jumeirah.

Le trafic aérien a été suspendu et la cité-État, carrefour stratégique entre l’Asie et l’Europe, a été placée en état d’alerte maximale.

Selon le ministère de la Défense des Émirats arabes unis, la majorité des projectiles auraient été interceptés par les systèmes de défense aérienne. Des explosions ont également été entendues au Qatar, à Bahreïn, en Irak et en Israël.

L’Iran affirme avoir ciblé des bases militaires américaines dans la région, en représailles aux frappes conjointes menées par Washington et Tel-Aviv qui ont coûté la vie à Ali Khamenei ainsi qu’à plusieurs hauts responsables militaires iraniens.

De son côté, le président américain Donald Trump a averti que toute nouvelle attaque entraînerait une réponse « d’une force jamais vue auparavant ». Israël a également annoncé de nouvelles frappes en territoire iranien, affirmant viser des infrastructures stratégiques à Téhéran.

Les médias d’État iraniens ont décrété une période de deuil national de 40 jours, qualifiant la mort du guide suprême de « martyre ». Parallèlement, le régime s’emploie à organiser le processus de succession, alors que les tensions internes et régionales atteignent un niveau critique.

La multiplication des frappes et contre-frappes fait craindre un embrasement généralisé du Moyen-Orient, avec des conséquences potentielles majeures sur la sécurité internationale, les marchés énergétiques et la stabilité du Golfe.