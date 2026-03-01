Faso Mêbo : Plus de 223 millions de FCFA déjà mobilisés à la date du 27 février 2026

Le Ministère de l’Économie et des Finances a rendu public, ce dimanche 1er mars 2026, le point de situation des comptes de l’initiative « Faso Mêbo » à la date du 27 février 2026. Selon les chiffres officiels, l’élan patriotique a permis de mobiliser la somme totale de 223 965 297 FCFA à travers les différentes régions du pays.

Les contributions, effectuées via la plateforme Faso Arzeka et la Banque des Dépôts du Trésor, témoignent d’une adhésion populaire variable selon les localités.

Sans surprise, la région du Kadiogo en tête avec une contribution massive de 46 366 336 FCFA, représentant une part prépondérante du montant global.

Lire également 👉 Faso Mêbo : Plus de 220 millions F CFA collectés au 13 février 2026

Elle est suivie par les régions du Bankui (16,7 millions FCFA) et du Sourou (15,2 millions FCFA), qui affichent également une forte dynamique de mobilisation. À l’autre extrémité du tableau, la région du Liptako ferme la marche avec un peu plus de 2 millions de FCFA collectés.

Ces fonds sont destinés à soutenir les grands projets de l’Agence Faso Mêbo (AFM), notamment dans le cadre de l’opérationnalisation des brigades des infrastructures routières.

Comme annoncé récemment, l’agence est actuellement en phase de recrutement pour ses futures centrales de concassage et d’enrobé, des installations stratégiques pour la construction souveraine des routes du Burkina Faso.