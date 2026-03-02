Béogo Yinga : La caméra comme instrument de paix entre les mains de la jeunesse

Le projet « Béogo Yinga, des jeunes qui sèment » a été officiellement lancé le samedi 28 février 2026 à Koupéla. Portée par l’Association Cinéma et Développement Local (ACDL), cette initiative vise à former et accompagner dix jeunes de la province du Kouritenga dans la production de contenus audiovisuels axés sur la cohésion sociale et la culture.

Financé par le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) avec l’appui du programme PADIC, le projet entre dans sa phase active après trois années de formations préliminaires.

Pendant six mois, les bénéficiaires, appelés Jeunes Ambassadeurs Citoyens de l’Audiovisuel (JACA), intégreront un « Lab Citoyen ». Ils auront pour mission de produire 20 capsules vidéo (fictions, documentaires, reportages) de moins de 10 minutes, destinées à alimenter la web-TV locale Kourita TV.

Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et un déficit d’offres culturelles dans la région du Nakambé, l’audiovisuel est ici utilisé comme un levier de sensibilisation. Le projet entend proposer des récits locaux positifs pour contrer la consommation de produits piratés et les discours clivants.

Pour le Haut-Commissaire de la province du Kouritenga, Moctar Ilboudo, qui a présidé la cérémonie, Béogo Yinga, est un projet à fort impact. «Il s’agit de faire de vous, demain, des hommes et des femmes confirmés de notre cinéma. Je vous invite à être des ambassadeurs exemplaires pour que nous puissions réussir la mise en œuvre de cet important projet », a-t-il indiqué.

La marraine du projet, la réalisatrice et productrice Kady Traoré, a insisté sur l’éthique professionnelle. S’adressant aux jeunes cinéastes, elle a rappelé que la caméra est un outil d’influence majeur. « Le matériel qu’on vous donne aujourd’hui, à savoir les caméras et autres, c’est une arme.

C’est une arme qui peut façonner les êtres humains. Vous avez cette charge de raconter des histoires qui nous concernent, qui nous ressemblent, qui racontent des choses vraies, mais aussi qui donnent de l’espoir », a-t-il insisté.

La coordinatrice du projet, Juliette Jeaninne Waongo, a souligné l’importance de ce passage à la pratique pour éviter que les talents formés ne tombent dans l’oubli faute de moyens techniques.

« Nos jeunes formés se retrouvaient dans un désert créatif après la formation. Ce projet est une démarche intégrée qui allie la puissance des images pour renforcer les liens communautaires et stimuler la créativité », a-t-il souligné.

En plus de la production numérique, des ciné-clubs mobiles seront organisés dans plusieurs communes pour projeter les œuvres réalisées et susciter des débats communautaires. Les partenaires techniques, notamment la Guilde des Scénaristes et Réalisateurs du Burkina, assureront le suivi qualitatif des productions.

À travers cette initiative, l’ACDL espère faire de Koupéla un carrefour de création audiovisuelle au service du développement socio-économique et du vivre-ensemble.

Akim KY

Burkina 24